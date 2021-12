El calvario de Sergio Lapegüe: "Se quedó con nuestra plata, nos estafaron"

El conductor de El Trece y un difícil momento en su vida. Sergio Lapegüe y un desgarrador relato tras los rumores de su salida de TN.

Sergio Lapegüe es uno de los conductores más conocidos de El Trece y Grupo Clarín. Pese a que los rumores indicaron una salida unilateral por parte de las autoridades del canal de aire, el periodista aseguró que mermará su actividad laboral (siendo TN la señal en la que no continuaría) para dedicarse a su familia y a sus hobbies. Y en cuanto al trabajo se refiere, en Instagram recordó una época triste de su vida y la de todos los argentinos.

Con un video en el que se lo puede observar de movilero en pleno centro porteño, con las manifestaciones y represiones policiales al extremo, Sergio Lapegüe contó: "La gente con sus cacerolas salió a la calle con un pedido: que se vayan todos. Y muchos de ellos aún siguen estando. Yo, el día anterior como cronista, estaba en Casa de Gobierno. Vi por última vez a Cavallo. Entraba serio por la explanada. Saludó a los pocos que estábamos ahí. A la hora renunciaba".

"Al otro día temprano, a las 8 de la mañana, yo ya estaba en Plaza de Mayo. La olla hervía, la gente a punto de explotar hasta que llegó la policía y les dijo que les daba 15 minutos para abandonar la plaza. La gente no se fue. Empezaba el caos", recordó Sergio Lapegüe, quien también fue víctima del famoso "Corralito" instaurado por el exministro de Economía.

En forma contundente, Lapegüe narró: "Grabamos 12 horas con el camarógrafo Hector Pérez. A los dos nos estafaron. El corralito se quedó con nuestra plata. No importa. Teníamos que seguir con nuestro trabajo. Esquivamos balas y tragamos todos los gases lacrimógenos. Estábamos participando de la caída de un gobierno, escribiendo una página más de nuestra triste historia".

Desconsolado llanto de Sergio Lapegüe por la partida de su hija: "Se fue"

Son horas sumamente dramáticas para Sergio Lapegüe. El conductor de TN compartió un video en el que estalló en llanto tras una noticia que lo golpeó muy fuerte: su hija mayor abandonó su casa y el periodista no pudo contener las lágrimas. De hecho, realizó un fuerte descargo: "Me cuesta".

La cara de tristeza de Lapegüe describe la escena a la perfección. A través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver a Micaela saliendo de su casa con unas valijas y al conductor desconsolado. "Nos vemos en Navidad, que es en dos días", le dice la joven a su padre. Y este reaccionó tapándose la cara. "¿Te hago un asado? ¿Te hago un pollito al disco? ¿Qué te hago?", le pregunta. "Hacé pizza", le respondió.

En aquella publicación, Lapegüe le dedicó unas emotivas palabras a su hija: "Mica Lapegüe se fue nomás a vivir sola…. Me podrán decir lo que quieran, ya era hora, ya está grande, dejala crecer, etc. Pero a mí me cuesta. Espero que me entiendan. Es difícil soltar". Asimismo, indicó que le será difícil asimilar este cambio: "Y eso que ya estoy empezando a desprenderme de lo que pensaba que era imposible. Es un aprendizaje. Es complejo".