Paula Chaves se hartó y abandonó un móvil: "Basta por Dios"

La exconductora de Pasaplatos Famosos dejó hablando solo a un periodista de Intrusos. El enojo de Paula Chaves por una pregunta sobre Zaira Nara.

Paula Chaves reemplazó a Pampita como jurado en el Bailando 2023 y quedó envuelta en un escándalo. La conductora y modelo habló con Intrusos, pero se molestó con un pregunta sobre su pelea con Zaira Nara y abandonó el móvil.

La amistad entre Paula y Zaira hace muchos años, cuando compartían pasarelas o sesiones de fotos. El vínculo parecía inquebrantable, al punto que la hermana de Wanda Nara es la madrina de Filipa, la hija más chica que Chaves tuvo con Pedro Alfonso. Sin embargo, todo cambió a principios de este año.

Inicialmente, ambas intentaron disimular ante los medios el distanciamiento y principalmente el motivo. Pero el nombre del culpable salió a la luz: Facundo Pieres. El polista es el exnovio de Paula y también el nuevo amor de Zaira. Desde entonces, la relación entre ellas es nula y mucho se dijo al aire, en distintas notas que las modelos dieron durante estos meses.

Fue así que el cronista de Intrusos, Alejandro Guati, la entrevistó a la exconductora de Pasaplatos Famosos en las inmediaciones del estudio donde se desarrolla el Bailando y le hizo una pregunta que sacó de quicio a la esposa de Pedro Alfonso.

“Se te citó a vos y a Zaira por lo que había pasado entre Kennys Palacios y un integrante del streaming…”, dijo el periodista. “Mariano de la Canal”, completó Paula, y siguió contestando: “Yo dije que no hace falta pelearse, uno puede tomar diferentes caminos en la vida, pero no pelearse”.

“Y ahí te dijeron que vos lo habías hecho con Zaira”, contraatacó el movilero y ella respondió: “No, yo lo dije, no hay que pelearse”. En el medio de la charla, la conductora se dio cuenta hacia donde estaba dirigiéndose la conversación y se le fue transformando la cara. “¿Hubo alguna...?”, intentó preguntar Guatti, pero Paula dio media vuelta y lo dejó hablando solo: “No, basta por Dios, chau. La misma pregunta siempre”.

Ximena Capristo contó lo que nadie sabía de su pelea con Paula Chaves

La pelea con Zaira Nara no es el único frente que se le abrió a Paula Chaves en el último tiempo. También se generó controversia por el fin de la amistad de su marido con Gustvo Conti. Y una vez más, Ximena Capristo habló sin tapujos de cómo cambió la relación de Pedro con su pareja y sorprendió al dar detalles de cómo vivió su paso por Pasaplatos Famosos, el programa que condujo la modelo en El Trece.

“Yo fui convocada al certamen antes de saber quién era la conductora. Ahora, yo jamás me iría de un proyecto porque hay alguien con quien no tengo relación y tampoco dejaría nunca sin trabajo a alguien”, sostuvo Ximena en Socios del Espectáculo.

Consultada sobre cómo fue la comunicación con Paula detrás de cámara, la exparticipante de Gran Hermano remarcó: “No, nunca hablamos. Ni me saludaba". "Cuando tenía que pasar por la mesa para decirme algo, como ‘qué lindo cocinás’, giraba para otro lado. Fue así todo el tiempo”, añadió Capristo.

“Yo sé que nunca peleé con ella. Que, si ella y Pedro venían a casa, yo era la mejor anfitriona. Está bien, no sé, la gente se enoja”, continuó. Y cerró, tajante: “Todo esto no quedó al aire. En el corte ni un ‘hola’ tampoco, nada. Puede estar enojada, qué sé yo. Hasta ese momento no había dicho nada, no sé por qué estaría enojada conmigo”.