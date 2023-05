Paula Chaves debutó en El Trece, pero Adrián Suar ya le cambió los planes

La conductora de televisión deberá hacer un cambio en su agenda diaria debido a una decisión de Adrián Suar. Paula Chaves lleva adelante el ciclo Pasaplatos Famosos en El Trece.

Paula Chaves fue la conductora elegida para llevar adelante Pasaplatos Famosos en El Trece y debe enfrentar un drástico cambio impuesto por Adrián Suar. La conductora de televisión tuvo una buena repercusión a nivel audiencia con su programa y el gerente de programación del canal del Grupo Clarín hizo un cambio como consecuencia de esa realidad.

"Desde el sábado, Pasaplatos Famosos irá en el prime time de El Trece y se emitirá a las 21:30", informó el usuario de Twitter especializado en espectáculos, Nacho Rodríguez (@NachoRodriOk). De esa manera, se conoció que el productor y actor vio potencial en el ciclo llevado adelante por Chaves y por eso le dio la oportunidad del prime time, en un contexto difícil del canal a nivel rating.

El periodista Ángel de Brito habló sobre otra decisión de Suar en relación a Pasaplatos en su ciclo de televisión y soltó: "Paula Chaves sigue haciendo Pasaplatos. Son once especiales más. Terminan estos famosos de cocinar y vienen otros nuevos en otra edición, en el mismo horario".

Paula Chaves habló sobre el distanciamiento de José María Listorti y Pedro Alfonso

"Pedro un poco contestó y dijo que sí, que fue cierto, ¿vos cómo viviste ese momento porque estabas en el medio de tu marido y un amigo?", le consultó la periodista Paula Varela a Chaves en el ciclo Socios del Espectáculo. Por su parte, la actirz y conductora respondió: "Pedro en la segunda película sintió que no estaba de acuerdo con algunas cosas y él como que se retrae, entra en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse de más. Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos. También tiene un tema que no contesta el teléfono".

El propio Pedro Alfonso habló sobre su relación con Listorti y fue contundente en su descargo, que fue verosímil con lo relatado por su esposa. "Estoy bárbaro con José María. Después de la última película, que no funcionó como esperábamos, surgieron algunas cosas. Yo sentí que hubo muchas cosas de cuestión artística y actoral en la que no me dieron bola, hubo un poco de eso, pero no pasó nada con José", soltó el humorista.