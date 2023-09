Pedro Alfonso se sacó y contó lo que nadie sabía sobre Ximena Capristo: "La realidad"

El humorista habló sobre los dichos de la ex Gran Hermano y se desentendió. Pedro Alfonso reaccionó ante las acusaciones de Ximena Capristo.

Pedro Alfonso saltó a la fama por su noviazgo con Paula Chaves en el Bailando por un sueño 2010. Si bien en un principio el entonces productor de piso en televisión era bastardeado por gran parte del medio, con el correr de los años logró hacerse un nombre en la industria del espectáculo y se convirtió en un exitoso actor y productor teatral. Asimismo, trabajó con Gustavo Conti y Ximena Capristo recientemente contó detalles escabrosos sobre la supuesta experiencia laboral de su esposo con Pedro.

Abracadabra fue la obra en la que Alfonso y Conti compartían elenco, acompañados por Iliana Calabró, Freddy Villarreal, El Polaco, Silvina Luna, Flor Vigna y Alejandro Müller, en 2017. Capristo estuvo como panelista invitada en LAM hace pocos días y para aportar a la impronta de show dio a conocer ante las cámaras supuestas situaciones íntimas que se daban dentro del grupo de trabajo.

"Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo, destratos. Maltrató a mi marido. Gustavo volvía angustiado por todo lo que le hacía Pedro. Él no entendía nada", comentó sin tapujos la celebridad que está en pareja con Gustavo Conti desde su estadía en la casa de Gran Hermano, en 2001. Y sumó: "Empezaron a surgir cosas que no entendíamos. Gus hizo toda la gira con Pedro, venía mal. No entendía por qué no le hablaba. Algo pasó".

Alfonso dio un móvil a Intrusos y respondió a las acusaciones de Capristo sin escrúpulos. "Prefiero no engancharme. Yo lo quiero mucho a Gustavo y ojalá nos volvamos a ver. Está muy alejado de la realidad todo eso que dice ella, pero yo a él le tengo mucho cariño", desmintió el padre de Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso.

Ximena Capristo, sobre Silvina Luna

Luna, Capristo y Conti se conocieron en la casa de Gran Hermano, donde convivieron durante meses. La pareja fue amiga de Silvina hasta su reciente final y semanas antes de ese suceso, Ximena se refirió al tema en medio de un debate sobre el deceso de Mariano Caprarola. "Es inevitable linkear esta situación con la de Silvina. Para mí es muy difícil hablar. No estoy hablando mucho porque esto me hace muy mal", comentó. Y cerró: "Me hace muy mal verla como la veo, me hace muy mal que le pase esto por querer verse más linda, como le pasó a Mariano".