Filtraron la verdad de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves: "Yo sé"

Las conductoras y modelos dejaron de ser grandes amigas a principios de este año. Qué pasó entre Zaira Nara y Paula Chaves.

Zaira Nara y Paula Chaves eran mejores amigas. De hecho, la hermana de Wanda es la madrina de Filipa Alfonso, la hija menor de la conductora y Pedro Alfonso. Sin embargo, a principios de año ocurrió algo que que marcó un antes y después en su relación: Zaira fue vinculada con Facundo Pieres, expareja de la exconductora de Bake Off. Desde entonces, ambas reconocieron que se alejaron, aunque se esforzaron en desmentir la pelea. Pero en las últimas horas salió a la luz un detalle del conflicto entre las modelos.

La última vez que Chaves habló al respecto fue durante su participación en PH, Podemos Hablar. Allí contó que siguen siendo vecinas y que si se la cruza en el supermercado se saludan, pero no se quedan charlando. "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau", remarcó.

Pero el último domingo, Sabrina Rojas sorprendió a todos en El Debate del Bailando al contar los motivos de la enemistad entre Chaves y Nara. La expareja de Luciano Castro se convirtió en los últimos años en una de las personas más cercanas de Paula y reveló que la pelea entre las modelos no fue únicamente por el affaire de Zaira con el polista.

"El martes, Zaira va a estar en el streamig y Paula en el jurado. Quiero escuchar la opinión de las chicas, Juli Castro y Martu Morales. Y de todos. Paula y Zaira se pelean porque Zaira salió con un exnovio de Paula. Zaira dice que le pidió permiso…", sostuvo Denise Dumas, conductora del ciclo de América TV y Rojas reaccionó: "Paula es mi amiga, así que acá no opino".

En ese momento, la presentadora preguntó: "¿El exnovio de una amiga es sagrado?". Mientras que Cora de Barbieri subrayó: "Pero eso pasó hace 20 años. Ya pasó. Ya te casaste. Ya estás con Peter". Sin embargo, Rojas no pudo contenerse y comenzó a hablar sobre el conflicto.

"Pero nosotras somos amigas. Vos sos la madrina de mi hijo. Y por más que yo esté casada... Igual estoy haciendo suposiciones porque yo sé lo que pasó y jamás lo diría", argumentó Rojas y añadió: "Pero estoy suponiendo para esto que trae el debate Denise, si se puede o no estar con un exnovio de una amiga. Y yo de ese exnovio te hice catarsis, te conté cosas. ¿No es un montón que de repente salgas con él?".

"Si yo te voy con la verdad y no te oculto nada. Y si ya lo superé…", contestó Cora y Sabrina respondió: "¿Y si un poquito me ocultaste?". "Ahí eso ya es otra cosa. Si alguien ocultó algo está mal. Pero si Zaira contó la verdad, de que fue y le dijo “mirá está pasando esto, esto y esto”. Paula tendría que haber soltado", afirmó la periodista.

A continuación, Rojas se dio cuenta que habló de más y lanzó: "¡Paren! No estoy dando info. Estoy debatiendo. Me pongo en el lugar de una amiga que me hace eso...". Pero De Barbieri profundizó: "Sí hizo catarsis Paula con Zaira, entonces, Paula quedó bastante vinculada o no soltó". "No, yo si hago catarsis sobre un exnovio con mi mejor amiga. Y de repente ella aparece con él...", cerró la novia del Tucu López.

