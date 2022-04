Zaira Nara se decidió a enfrentar los rumores de romance con Facundo Pieres

Zaira Nara salió a hablar sobre los rumores que la vinculan con el polista Facundo Pieres, en medio de la crisis con su marido.

Zaira Nara enfrenta rumores de separación con Jakob Von Plessen, su marido y padre de sus hijos, desde el comienzo del Wandagate, el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez. Tras las versiones de que Jakob le había sido infiel y que estaban a punto de separarse, apareció un segundo rumor: que ya están divorciados y que Zaira comenzó un romance con Facundo Pieres. Por primera vez, la conductora rompió el silencio.

Todo comenzó cuando se supo que Von Plessen había llevado a Mauro al hotel de París en el que tuvo un encuentro con “La China” a escondidas de Wanda. Más tarde, se dijo que ese mismo día Jakob se había visto con otra mujer en ese mismo hotel mientras Icardi estaba con Suárez. Más tarde, Zaira admitió que no estaban pasando por un buen momento pero dejó en claro que no iba a contar más detalles al respecto. Ahora, tuvo que salir a hablar sobre los rumores con Facundo.

“Zaira Nara está de novia con otro que no es el marido. Está separada y habría conocido a un hombre muy guapo, Facundo Pieres”, había anunciado la panelista Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (LAM). “Se conocieron en un asado, los vieron. Hay una foto que no me quieren dar... Se cubren entre ellos, los polistas”, destacó la “angelita”. Pieres es un hombre bastante conocido dentro del ambiente del polo y se dice que también está separado y tiene hijos.

Harta de estas especulaciones, Zaira se comunicó con otra de las panelistas del programa, Pía Shaw, y expresó con contundencia: “No puedo salir cada vez que inventan algo. Yo no voy a salir a desmentir cada cosa que dicen, pero esto ya me parece una falta de respeto a mi familia. Pido, por favor, que desmientan esto”. Una vez más, se negó a dar detalles sobre su intimidad y pidió que dejaran de hablar al respecto.

La palabra de Zaira Nara sobre los rumores de ruptura con su marido

Después de semanas de incertidumbre, la conductora se manifestó sobre los rumores de crisis con Jakob en diálogo con Socios del Espectáculo. En su descargo, aclaró que no le gusta hablar sobre su vida personal y que no están divorciados, aunque dio a entender que están pasando por una crisis. “Jamás me acostumbro a que se hable de mí, me cuesta mucho tener que exponer todo. Hay un límite que me repercute en la intimidad”, señaló.

“Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop. Pasan cosas en todas las parejas, no te voy a decir 'estamos atravesando nuestro mejor momento'. Pasan cosas y también hay un tiempo para cada cosa”, continuó Zaira. Asimismo, dijo que por el momento no tiene nada para anunciar públicamente y que, de tenerlo eventualmente, “tampoco lo diría a los gritos” porque elige proteger su privacidad.