Sorpresa en el folklore por el drama que afecta a Soledad Pastorutti: "Cuerda floja"

Soledad Pastorutti sorprendió con su posteo de redes.

Soledad Pastorutti cosechó a lo largo de su carrera millones de fans que, con la llegada de las redes sociales, la siguen en cada plataforma que la artista se abre. En ese sentido, la voz de canciones como Adonde Vayas y A Don Ata reveló la situación que la preocupa ante sus seguidores de redes sociales.

La artista de Arequito utilizó su masiva llegada de redes para compartir un posteo que alude a una problemática que afecta a una especie de animales argentinos que está en peligro. "Estamos en la Semana Del Yaguareté una semana en que se busca hacer un llamado urgente para que Argentina priorice con la preservación de una especie que cada vez está más vulnerable ante la mano dañina del humano", comienza la publicación compartida por Pastorutti.

El posteo en cuestión utilizó la canción Adonde Vayas, publicada por Pastorutti en 2004, y ésta lo compartió en una de sus historias de Instagram. "Una especie que camina sobre la cuerda floja de especies amenazadas y a un paso de extinguirse. Mas allá de ser una especie clave y estar protegida por ley estos instrumentos legales que hoy existen en nuestro país no alcanzan para proteger a esta especie", continúa el texto resposteado por la Sole.

"La presión de caza hacia este animal y sus presas, la deforestación y fragmentación de los Bosques, y los atropellamientos en rutas y caminos son las principales razones que lo amenazan. Una multa no compensa la pérdida de una especie amenazada. Dejemos de tratar con tibieza estos hechos que solo extinguen a más especies silvestres", agregan desde la página Luis Martínez Ambientalista. Y siguen: "La supervivencia del yaguarete está en peligro porque no se actúe con firmeza ante estos hechos que están deteriorando a una especie clave".

Soledad Pastorutti.

Las emotivas palabras de La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock. En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".

"Por supuesto que tenemos vidas y contextos diferentes, pero a fin de cuentas todos buscamos lo mismo: rodearnos de gente que nos quiera y alcanzar el éxito, entendido no como ganar dinero, sino como llegar a sentirse cómodo porque uno se siente valorado por los demás", cerró.

La búsqueda de La Sole en su carrera musical

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito.