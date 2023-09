Paula Chaves habló en PH y dijo lo que nadie sabe de Zaira Nara: "Me doy cuenta"

La conductora de televisión dio a conocer la verdad de su alejamiento de su amiga. Paula Chaves y Zaira Nara ya no tienen la cercanía que supieron cultivar durante más de una década de amistad.

Paula Chaves es una de las modelos y conductoras de televisión de mayor reconocimiento en la industria de la TV, después de haber llevado adelante exitosos programas de televisión como Bake Off Argentina y Este es el show. La ex participante de Bailando por un sueño siempre mostró su vida ante sus miles de fans y así compartió imágenes de su cercana amistad con Zaira Nara en numerosas ocasiones. A pesar de esa realidad, en los últimos meses el vínculo cambió y la relación entre las modelos ya no es la misma. Al respecto, Chaves contó toda la verdad en su reciente visita a PH, Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con su icónico ciclo de entrevistas donde los famosos cuentan detalles íntimos de sus vidas y en ese contexto la presentadora habló sin tapujos sobre su alejamiento de Zaira. Las conductoras de TV se habrían alejado por el noviazgo de Zaira con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. Si bien la hermana de Wanda contó que recibió el visto bueno de su amiga para estar con el polista, lo cierto es que Paula dio una versión más tajante del asunto.

"Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien", comentó la esposa de Pedro Alfonso tras la pregunta de Kusnetzoff, ante la mirada de los demás participantes: Abel Pintos, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Y agregó: "Tengo 39 años y me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años".

Paula contó que siguen siendo vecinas con Zaira y que si se la cruza en el supermercado se saludan, pero no se quedan charlando. "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau", cerró muy decidida la conductora.

Qué dijo Zaira Nara de Paula Chaves

"Si ella me dice ‘boluda, para mí cero, dale para adelante’. Yo le doy para adelante. Si me dice ‘ahí no mires’, no miro. Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mí me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí", soltó Nara en diálogo con LAM.