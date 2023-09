Descubrieron a Paula Chaves y Damián Betular juntos y lejos de la Argentina: sorpresa en la farándula

Se filtró una imágen de Paula Chaves y Damián Betular juntos lejos del país. Qué hacen la conductora y el chef, ambos figuras de Telefe.

Paula Chaves y Damián Betular son dos figuras televisivas que brillaron en Telefe y en este momento tomaron una decisión drástica alejados del rubro. La conductora y el exjurado de Masterchef fueron vistos fuera de la Argentina y ambos se encargaron de revelar los motivos que los llevaron a abandonar el país a través de sus respectivas redes sociales.

En las últimas horas, el mundo de la farándula quedó sorprendido por haber descubierto a Damián Betular y Paula Chaves lejos del país. La cuenta de Instagram Gossipeame, dedicada al rubro del espectáculo publicó una imagen de ellos dos en el aeropuerto de Nueva York, aunque sin muchos más detalles.

Sin embargo, tanto el pastelero como la conductora subieron muchas fotos y videos a sus cuentas oficiales, en las que se puede detectar con qué fin visitaron el país norteamericano. "Hola New York. Así arrancamos un viaje único en el que vamos a ser parte de la cena mas exclusiva del año. Noches entre amigos acompañados de Stella Artois", escribió la exconductora de Bake Off y Pasaplatos Famosos dejando entrever que se trata de un evento comercial.

Es por eso que se tomaron unos días para estar alejados de la televisión y abocarse a otros proyectos. Cabe recordar que Chaves y Betular estuvieron hace poco tiempo en el primer programa del 2023 de PH: Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff y no tienen en mente volver a trabajar a corto plazo en la pantalla chica.

Paula Chaves habló en PH y dijo lo que nadie sabe de Zaira Nara: "Me doy cuenta"

Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con su icónico ciclo de entrevistas donde los famosos cuentan detalles íntimos de sus vidas y en ese contexto la presentadora habló sin tapujos sobre su alejamiento de Zaira. Las conductoras de TV se habrían alejado por el noviazgo de Zaira con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves. Si bien la hermana de Wanda contó que recibió el visto bueno de su amiga para estar con el polista, lo cierto es que Paula dio una versión más tajante del asunto.

"Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien", comentó la esposa de Pedro Alfonso tras la pregunta de Kusnetzoff, ante la mirada de los demás participantes: Abel Pintos, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio. Y agregó: "Tengo 39 años y me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años".

Paula contó que siguen siendo vecinas con Zaira y que si se la cruza en el supermercado se saludan, pero no se quedan charlando. "No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos. Yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau", cerró muy decidida la conductora.