Paula Chaves se sacó en vivo y le dijo de todo a Zaira Nara: "Ya está"

Paula Chaves rompió el silencio tras las recientes declaraciones de Zaira Nara y no se guardó nada. El contundente testimonio de la conductora contra su examiga.

Paula Chaves es actriz y conductora de 38 años que a lo largo de su carrera trabajó en los dos canales líderes del rating como Telefe y El Trece. Alejada de la televisión tras su último paso al frente de Pasaplatos Famosos en junio de 2023, salió con los tapones de punta por las últimas declaraciones de Zaira Nara en referencia a la disolución de su amistad. Por este motivo, la conductora que está en pareja con Pedro "Peter" Alfonso aprovechó que la interceptó el móvil de un programa de espectáculos y le dijo de todo al aire.

"Adopté no dar más mi punto de vista. Es un distanciamiento que, puertas adentro, a mí me duele. Me sigue apenando", lanzó en primera instancia. La ex conductora de Bake Off Argentina dialogó con el móvil de Intrusos, el programa conducido por Flor de la V en América TV, donde fue letal con quien fue su amiga y es la madrina de su hija.

"Yo elegí a una persona como madrina de mi hija y no me interesa seguir diciendo cosas para limpiarme. Ya está. No voy a tocar más el tema", consideró de manera contundente. Lo que se presume en el mundo de la farándula es que la pelea se dio cuando Zaira Nara se puso en pareja con Facundo Pieres, el polista que fue novio de Paula Chaves años atrás.

La hermana de Wanda Nara había dicho que "las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia". Además destacó que tanto a Paula Chaves como a Pedro Alfonso "los amo con toda mi alma y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje".

En el cierre del móvil con Intrusos, Chaves dejó entrever que no le daría una segunda oportunidad a la amistad con Zaira. Y concluyó: "Me dolió mucho, pero siento que se le pone demasiada carga a ‘la pelea’ y es la vida misma. Uno cuando va creciendo, de repente en una etapa de tu vida compartís vínculos con una persona y después te alejás. No quiero decir nada porque sino es una historia de nunca acabar".

Zaira Nara contó la verdad de su relación con El Pocho Lavezzi: "Hace un montón"

Zaira Nara rompió el silencio y reveló la verdad detrás de los rumores de romance con Ezequiel "El Pocho" Lavezzi. La modelo y el futbolista fueron vistos en una situación comprometedora en Ibiza y, desde entonces, se empezó a especular sobre una posible relación entre ambos. Sin embargo, ninguno había hablado al respecto hasta ahora.

En una nota que brindó con Intrusos junto a Pampita, la hermana de Wanda Nara hizo frente a los rumores y reveló cómo es su situación amorosa actual. Luego de unos meses de haberse separado de el papá de sus hijos, la modelo fue involucrada con Facundo Pieres, un famoso polista que salió con Paula Chaves. Sin embargo, parece que esta relación no llegó a bueno puerto y, desde entonces, se habló de un vínculo entre ella y Lavezzi.

Pero al parecer, estos no fueron más que rumores. "Es de mi grupo de amigos, lo conozco hace un montón", precisó Nara sobre la relación que mantiene con "El Pocho". Ante esto, el notero le consultó a Pampita que opinaba de la relación, y Carolina fue contundente: "Me gusta para ella, está bien". A esto, Zaira replicó: "El filtro es nulo".

Finalmente, Zaira se tomó el tema con seriedad y aseguró que, por el momento, no está interesada en mantener una nueva relación. "Estoy en un momento en el que me está costando abrirme a conocer gente", sentenció.