Pablo Echarri reveló lo que nadie esperaba sobre Nancy Dupláa: "Le ponemos el pecho"

El actor habló sobre las dificultades de la convivencia y sorprendió a todos. La pareja de artistas están juntos hace 23 años.

Pablo Echarri hizo una inesperada revelación sobre su relación con Nancy Dupláa. Los actores están en pareja hace 23 años, en el medio se casaron y tuvieron dos hijos: Morena y Julián. "Es una anormalidad. No es normal estar tanto tiempo con alguien", afirmó la artista hace algunas semanas y ahora fue el galán el que compartió el secreto para continuar juntos.

Un móvil de Desayuno Americano lo abordó a la salida del teatro, en donde se sinceró sobre su vínculo con su esposa. “Después de tantos años de relación con Nancy: ¿Cómo manejás los temas de convivencia y los conflictos?”, le preguntó en notero y Pablo le dio una respuesta sin filtros.

“La manejamos ahí, le ponemos el pecho. Vivimos juntos y tratamos de colaborar el uno con el otro y soportarnos también… ¿No? Soportando esas cosas que no nos gustan”, afirmó Echarri. “Pero después es un trabajo”, agregó e insistió: “No sale solito”.

De inmediato, el cronista le consultó si llegaron a dormir en camas separadas o estaban dispuestos a hacerlo. “No, no. Bien clásica”, subrayó, aunque no le cerró la puesta a la posibilidad: “Veríamos. Si es cómodo podría ser también. Hay que implementar todos los tipos de situaciones que sean mejor para las parejas a lo largo de que pasa el tiempo y que va cambiando la realidad de todo”. “Si es en pareja, me parece que está todo bien”, cerró el actor.

Tras la entrevista, la sexóloga Sandra Lustergarten, que estaba en el estudio de América TV, analizó los dichos del actor. “Lo que dice Pablo es muy interesante porque habla de la complicidad, cómo uno acompaña los gustos del otro y que en realidad tiene que ver con el mapa del amor. Se trata de conocer al otro profundamente y que lo pueda acompañar en las buenas y en las malas y pueda consensuar”, explicó.

Nancy Dupláa repudió la represión en Jujuy

La represión en Jujuy por la reforma constitucional de Gerardo Morales desató un amplio abanico de repudios. De acuerdo al último revelamiento del pasado miércoles, se contabilizaron unos 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos.

Además de los dirigentes del oficialismo, de la izquierda, organizaciones de derechos humanos y el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una gran cantidad de artistas se manifestaron en contra de la violencia con la que las fuerzas provinciales intentaron dispersar las manifestaciones en contra de los cambios en la Carta Magna de la provincia del Norte. Nancy Dupláa, por ejemplo, replicó un posteo en su cuenta de Instagram: "Para quedarse con el agua, con el litio, con el oro hay que reprimir, encerrar, matar a quienes habitan y defienden los territorios que tienen eso que se codicia. El Estado viola derechos humanos para poder violar la tierra".

Otros de los artistas que se pronunció en contra del accionar del gobierno de Morales fue Trueno. "Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia Jujuy", escribió el rapero en una de sus historias. Luego, completó: "Basta de gatillo fácil, basta de abuso de poder, basta de muerte. Tarde o temprano se les va a caer la gorra".