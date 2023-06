Trueno dijo lo que todos piensan sobre la represión en Jujuy: "No podemos"

Trueno hizo un desesperado pedido en sus redes sociales por la represión en Jujuy.

El urgente pedido de Trueno por la represión en Jujuy: "No podemos hacer silencio"

El urgente pedido de Trueno por la represión en Jujuy: "No podemos hacer silencio"

Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, publicó un urgente mensaje en sus redes sociales para despertar conciencia entre sus seguidores. El joven de 21 años manifestó su repudio hacia la represión del gobernador Gerardo Morales en Jujuy y escribió una reflexión sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram. En su descargo, el cantante apuntó directamente contra el gatillo fácil de las fuerzas policiales.

Trueno compartió en sus historias de Instagram una publicación de Revista Sudeastada, en la que aparece una foto de un joven de 17 años baleado. "En medio de la lucha que está llevando adelante el pueblo jujeño y de la resistencia que vienen sosteniendo contra el plan de Gerardo Morales de reformar la Constitución, un joven de 17 años perdió su ojo luego de ser baleado con perdigones", denunció el medio.

"A Mijael le arruinaron su vida con un balazo en la cara. Un pibe que salió a luchar con su gente terminó en un hospital intervenido quirúrgicamente. Morales y sus cómplices son responsables de la represión. El Estado es responsable de lo que pasa en Jujuy. No a la Reforma Constitucional. Fuerza Jujuy", continúa el posteo. Trueno lo difundió y agregó una reflexión.

"Esto está pasando hoy, ahora. No podemos hacer silencio. Fuerza y Justicia Jujuy", escribió el rapero. Luego, completó: "Basta de gatillo fácil, basta de abuso de poder, basta de muerte. Tarde o temprano se les va a caer la gorra".

Historia subida por Trueno a su cuenta de Instagram.

Trueno cumplió su sueño de conocer a Riquelme y reveló la charla que tuvieron

Trueno, quien se crió en el barrio porteño de La Boca, cumplió uno de sus mayores sueños recientemente: conoció a Román Riquelme y tuvieron una profunda conversación a solas. "No sé si me puse más nervioso ahora que gané el Gardel o cuando conocí a Riquelme", confesó, en diálogo con Filo News, luego de repasar todos los éxitos que tuvo desde que su carrera entró en auge.

“Le dije que cumplí el sueño por todos los pibes del barrio y que les iba a contar a los guachos. Después me mensajeé con todos los turros y les decía 'esto va por todos'", relató el freestyler. Además, aseguró que el exfutbolista "estuvo súper dispuesto" a conversar con él y que "tenía demasiada buena vibra". "No me lo esperaba", contó, todavía emocionado.