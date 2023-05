Trueno filtró la charla con Riquelme en Boca: "Fue loquísimo"

Trueno filtró la charla con Juan Román Riquelme en uno de los palcos de La Bombonera tras un partido de Boca. "Fue loquísimo", dijo uno de los jóvenes más destacados de la música argentina.

Trueno reveló de qué hablaron con Juan Román Riquelme en uno de los palcos de La Bombonera, después del partido que el Boca de Jorge Almirón le ganó por 2-0 a Belgrano de Córdoba. El rapero de 21 años reconoció que "fue loquísimo" lo que ocurrió con el vicepresidente y máximo ídolo de la historia del club. Y hasta contó cuál fue la reacción del dirigente.

Uno de los artistas argentinos jóvenes más destacados de la actualidad brindó una entrevista en Filo News y, entre otros temas, repasó la conversación con el emblema del equipo del que es hincha. Además, eligió si prefiere que "El Xeneize" vuelva a ganar la Copa Libertadores o quedarse él con el premio Gardel de Oro.

Trueno ventiló su charla con Riquelme en Boca: "No me la esperaba"

El freestyler, que recibió varias distinciones musicales en los últimos tiempos, repasó el encuentro con Román: "No sé si me puse más nervioso ahora que gané el Gardel o cuando conocí a Riquelme". Incluso destacó el comportamiento del exmediocampista, ya que "él tenía demasiada buena vibra", y admitió: "No me la esperaba... Estuvo súper dispuesto”.

Con relación a sus primeras palabras hacia el ídolo del "Xeneize", Mateo Palacios relató: “Le dije que cumplí el sueño por todos los pibes del barrio. Y que les iba a contar a los guachos". Efectivamente cumplió lo prometido, ya que profundizó: "Después me mensajeé con todos los turros y les decía ‘esto va por todos’”. Por último, fue contundente cuando tuvo que escoger entre ganar el Gardel de Oro o que su equipo se quede con la séptima Copa Libertadores de su historia en 2023: "La Libertadores. Me saqué una foto hace poco con Román, así que vamos por la Libertadores”.

Las fotos de Trueno con Riquelme en La Bombonera

El lunes 15 de mayo, el músico publicó en su cuenta oficial de Instagram (@trueno) dos fotos en uno de los palcos del estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires. Para sus casi siete millones de seguidores en dicha red social, al rapero se lo observa solamente acompañado por Román en la primera postal. Ya en la segunda, aparecen dos jugadores actuales: Guillermo "Pol" Fernández y Miguel Merentiel. "De La Boca para el mundo", escribió el artista.