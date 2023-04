Nancy Dupláa se cansó y reveló sus celos por Pablo Echarri: "Me vuelvo loca"

La actriz habló sobre su relación con su colega, con quien está en pareja hace más de dos décadas. Nancy Dupláa reveló por qué le dan celos de Pablo Echarri.

Nancy Dupláa se pronunció sobre sus celos por su relación con Pablo Echarri y dio a conocer qué actriz que compartió escenas de alto voltaje con su esposo fue la que más celosa la puso. La protagonista de tiras como La Leona y 100 días para Enamorarse reveló por qué se sintió así en 2003, cuando Echarri y Cid hicieron Resistiré.

Fernando Dente le preguntó si las escenas hots de Pablo Echarri y Celeste Cid le generaron muchos celos a Nancy, quien estuvo en el ciclo Noche al Dente como entrevistada. Por su parte, la galardonada actriz dio a conocer que sí tuvo pensamientos posesivos cuando su pareja protagonizó aquella tira, una de las novelas de más éxito televisivo de esa década.

"Cele, si, casi me vuelvo loca, no entendía un carajo, pero... ¿qué querés?, empiezo a salir con este hombre y hace una novela en tetas", dijo Dupláa y así reveló que el estadio de su relación con Echarri no ayudó a la situación, ya que recién se estaban conociendo como pareja.

Pablo Echarri se pronunció sobre los comienzos de su relación con la madre de sus hijos y relató: "La primera vez que trabajamos juntos fue en la película El Desvío y la verdad es que nos atraíamos, nos dimos cuenta en ese encuentro inicial. Si bien cada uno estaba con su pareja en ese momento, había una atracción bastante fuerte, ella en ese momento estaba con Gastón".

"No tengo dudas que la elijo a ella como madre de mis hijos y como mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante", cerró, enamorado, el actor.

Nancy Dupláa, sobre su relación con Echarri

La actriz habló de su vínculo marital en diálogo con Ciudad Magazine hace algunas semanas y soltó: "Es una anormalidad. No es normal estar tanto tiempo con alguien. Es una anormalidad, o por lo menos lo que uno cree que es lo normal", en alusión a las más de dos décadas que lleva en pareja con Echarri. Y agregó: "Yo siento que estoy en el lugar que quiero estar desde hace tiempo y sigo eligiendo a esta persona para que esté al lado mío porque sigo compartiendo lo más esencial. Siempre hay momentos de crisis y de cambios, pero siempre con la certeza de que quería quedarme ahí, y él también. Eso también es lo anormal: coincidir, que a las dos personas les pase lo mismo a pesar del paso del tiempo; y entender que en determinados momentos hay que poner un ‘punto muerto’ y refundar".