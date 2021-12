No va más: Barassi deja de ser el conductor de 100 argentinos dicen

Finalmente se confirmó que Darío Barassi no continuará como conductor de 100 argentinos dicen y desde El Trece ya tienen reemplazante.

El cambio de horarios y el buen momento de Darío Barassi al frente de 100 argentinos dicen tuvieron un desenlace inesperado para El Trece. Claro que esta tremenda decisión perjudicaría a Adrián Suar, líder de la señal televisiva. El carismático conductor trabajará para Disney en Star+ y su lugar, según informó el periodista Pablo Montagna, lo ocupará la influencer Dani La Chepi.

Poco más de un año fue lo que condujo el ciclo y el antecedente del momento que no estuvo él no fue muy positivo para el canal. Tras dar positivo de Covid-19 lo reemplazó su antecesor en el programa cuando se emitió en 2004, Monchi Balestra. Las redes explotaron de críticas para ambos y este último fue protagonista por darle like a un tweet en el que hablaban mal de su colega.

La razón de este nuevo cambio en 100 argentinos dicen, según afirmó Laura Ubfal, es que lo espera un importante papel protagónico en una ficción para la mencionada plataforma y además aguarda por sus vacaciones. Al parecer sólo faltaría durante dos meses y luego retornaría a la conducción. Aunque nada de esto está totalmente confirmado y de un día para otro puede pegar el portazo dejando la señal.

Por su parte, la actriz fue elegida de manera unánime. Y es que luego de su presentación en MasterChef Celebrity 2, su paso por el canal digital de Bake Off y sus videos en las redes llama mucho la atención del público. Igualmente sabe que no la tendrá nada fácil en la tele ya que el rating en El Trece falló en 2021 y además, se medirá contra uno de los éxitos de la tarde como Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda.

Implementan masivos cambios en su programación

Los programas que terminan

El Gran Premio de la Cocina con Carina Zampini, el viernes 3 a las 17 horas. ShowMatch La Academia con Marcelo Tinelli, el viernes 10 a las 0.45. El Tigre Verón con Julio Chávez, el domingo 12 a las 0.30, aunque aún no está confirmado.

Los programas que siguen

Nosotros a la Mañana con Joaquín "Pollo" Álvarez, de lunes a viernes de 9 a 11. LAM (Los Ángeles de la Mañana) con Ángel de Brito, de lunes a viernes de 11 a 13. Match Game con "Radagast", de lunes a viernes de 14.30 a 16. Bienvenidos a Bordo con Guido Kaczka, de lunes a viernes de 17 a 18.30. 100 argentinos dicen, de lunes a viernes de 18.30 a 20. Los 8 escalones del Millón con Guido Kaczka, de lunes a viernes de 21 a 22. La 1-5/18 con Agustina Cherri, de lunes a viernes de 22 a 23.30. Resto del Mundo con Emilia Attías, los sábados de 23.30 a 0. Fuegas, ¡comer, asar, hablar! con Felicitas Pizarro los sábados a las 0. Pasión por el Fútbol con Sebastián "Pollo" Vignolo los domingos de 23.45 a 1. Policías en acción los domingos de 23 a 23.45. Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale, los domingos de 13.30 a 15.30. La Noche de Mirtha con Juana Viale, los sábados de 21.30 a 23. Todos los noticieros.

Los estrenos

En principio, en cuanto a los comienzos, el envío que reemplazará al ShowMatch de Tinelli de lunes a viernes de 23.30 a 0.45 será El Juego de la Oca, con Joaquín "Pollo" Álvarez y "Dani La Chepi".

Además, arrancará Hogar, dulce hogar; conducido por Eugenia Tobal. Se trata de un reality show en el que los concursantes demostrarán sus distintas habilidades manuales relacionadas con la construcción y el diseño. Será de lunes a viernes de 15.50 a 17 a partir del lunes 6 de diciembre.