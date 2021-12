Inesperada noticia para El Trece: Disney se lleva a Barassi y será reemplazado por Dani La Chepi

Disney en Star + se lleva al exitoso conductor. El Trece no hará casting para su reemplazo y se decidió por la exfigura de MasterChef Celebrity.

Darío Barassi se convirtió en el conductor más fuerte de las tardes de El Trece y la gran sorpresa de la televisión desde mediados de 2020, cuando inició con 100 argentinos dicen. Durante más de un año lideró la franja de las 14.30 y por estrategia del canal pasó a las 18.45, horario en el que disputa el primer puesto en audiencia con Iván De Pineda y Pasapalabra. Es tal el buen momento del conductor que Disney en Star+ vino a la carga por él y se lo lleva por dos meses. El canal del Grupo Clarín se adelantó a los inconvenientes y le pasa el mando a la comediante, Dani La Chepi.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, no habrá ningún tipo casting y la decisión es unánime en darle el lugar a Dani La Chepi, quien luego de su participación en MasterChef Celebrity 2 se desempeñó como host digital de Bake Off en Telefe. Y la elección de la actriz, cantante e influencer no fue al azar, ya que hace varias semanas que comenzó las grabaciones de El juego de la oca, otro programa de entretenimientos en el que acompañará al Pollo Álvarez.

Barassi, tiene por delante un proyecto de ficción en Star+, del cual será el protagonista, y además espera tomarse vacaciones. Laura Ubfal, periodista de espectáculos y medios, confirmó la oportunidad del ex notero de AM, contó que no dejará el programa para siempre, y comentó al respecto: "No solamente con miras a su tiempo de descanso anual, sino porque el conductor tiene por delante un proyecto de ficción del que será protagonista para Star Plus, la plataforma de Disney. Pudimos averiguar más, y por vacaciones y la producción, Darío faltará dos meses".

La ausencia de Barassi en 2021

A principios de 2021, cuando Barassi se vio obligado a ausentarse en su programa tras dar positivo de Covid-19, Mochi Balestra -quien estuvo al frente de la primera edición del ciclo en 2004- tomó su lugar. Y el conductor oriundo de Casilda, Santa Fe, generó polémica en las redes sociales al darle "me gusta" a un comentario ofensivo hacia su colega.

"Muy aburrido Monchi, ¿qué dice?", planteó un usuario de Twitter. Mientras que otro respondió: "Un señor con todas las letras que no necesita gritar ni intentar parecer gracioso todo el tiempo. Tampoco dice ‘no me rompan las pelotas’ como el gordo desagradable, ni nos recuerda que es un mamut las 24 hs". Monchi marcó con un corazón el último mensaje y fue duramente criticado.

Sin embargo, frente a las cámaras, Barassi mostró tener buena onda con su antecesor. Incluso, cuando sus productores bromearon con la iniciativa de que regresara Balestra, respondió con humor: "Estoy caliente en serio, eh, pero porque me sorprendió, porque no me lo esperaba. Estoy chivando como nunca antes, guardame la mía, eh, la voy a incendiar hoy. Le mando un beso a Monchi, no es contra vos".