Una figura de Showmatch destrozó al programa: "Era un suplicio"

Una figura de Showmatch y El Trece reveló cómo fue su experiencia en la popular competencia artística y la destrozó.

Una de las figuras que tuvo La Academia de Showmatch habló de lo mal que la pasó en el programa. "Era un suplicio", se sinceró la exparticipante en una entrevista reciente al contar cómo vivió su participación en la competencia de El Trece que está cerca de finalizar y de la que se fue en medio de mucha polémica y peleas con los demás participantes.

El 2021 para Showmatch fue bastante complicado, tanto por los niveles de audiencia como por los problemas que se fueron sucediendo entre los distintos participantes a lo largo del año. Una de las quejas más reiteradas entre los concursantes fueron los pedidos de reemplazos por parte de algunos famosos que se sentían cansados por el trajín que les generaba estar en más de un trabajo a la vez. Una de las más criticadas en ese sentido fue Ángela Leiva, que dividía su tiempo entre La Academia, sus shows y giras, y su debut actoral en La 1-5/18.

"Tomé la decisión de hacer las dos cosas a la vez y, obviamente, avisé a ambas partes cuando firmé los contratos", comenzó contando la cantante tropical en diálogo con Clarín. "Fueron cuatro meses durante los cuales hice las dos cosas, y los equipos de producción se ponían de acuerdo para los programas en vivo y las grabaciones", agregó Leiva en su relato sobre cómo fue el tiempo en que participaba en los dos ciclos de El Trece. Pero lo más crudo de su vivencia lo contó a continuación.

"Rendía para las dos cosas, pero lo que no rendía era mi cuerpo. Llegó un momento en el último mes en que era un suplicio", disparó con sinceridad la cantante tropical, que fue vinculada sentimentalmente con Esteban Lamothe, su compañero de elenco en La 1-5/18. Consultada sobre si el problema era que estaba cansada o que no lo disfrutaba, Ángela fue contundente: "El no disfrute".

"El cansancio también, pero sobre todo en el tema del disfrute. Soy una mina que desde muy chica está acostumbrada a trabajar en lo que le gusta. Entonces, para mí el trabajo es disfrute; no hay otra vuelta", explicó Ángela Leiva. Para cerrar su descargo sobre cómo vivió la experiencia de La Academia, la cantante tropical aseguró: "Y cuando no disfrutaba era un problema para mí. Lo que menos disfrutaba era La Academia, porque me planteé qué quiero ser y tenía más ganas de ser actriz que bailarina".

La defensa de Gonzalo Heredia a La 1-5/18 tras las críticas

La 1-5/18 ha sido muy criticada en las redes sociales por la romantización y estigmatización de la pobreza, con fundamentos basados en la manera de actuar y de vestir de los personajes de la tira de Suar. Gonzalo Heredia se pronunció al respecto y reivindicó el mensaje que la novela que lo tiene como protagonista deja: “Cuando salió el tráiler se dijo de todo. Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”.

“Yo entiendo todo eso de decir ‘qué poco creíble Gonzalo Heredia haciendo de villero. Es todo ficción y puede estar contada por todos y desde cualquier lugar, siempre es una ficción. El tema es que siempre caen contra la industria nacional, porque si esto fuera material de una plataforma de otro lugar, se ve y no le tiran con todo como a esto”, continuó el actor, en diálogo con un programa radial, y así dejó en claro cuánto le molesta la supuesta doble moral de las críticas con la ficción argentina.