Gallardo y la brutal primera decisión en River tras el regreso del Mundial de Clubes

River volvió del Mundial de Clubes y Gallardo la primera decisión fuerte

River Plate regresó este sábado 28 de junio a Buenos Aires, después de la olvidable participación en el Mundial de Clubes 2025 que culminó con la derrota por 2 a 0 contra el Inter de Milán de Lautaro Martínez. De la mano de Marcelo Gallardo, el plantel aterrizó horas después de partir de Estados Unidos y ya piensan en lo que se viene. De cara al futuro y ya en tierras argentinas, el DT se encargó de tomar una decisión clave de cara al reinicio de la temporada en el fútbol argentino.

Es que el "Millonario" tendrá por delante no sólo el Clausura y la Copa Argentina, sino que también a mediados de agosto jugará por los octavos de final de la Copa Libertadores. Por supuesto, es el objetivo principal para cerrar un año en el que todavía no ha ganado títulos y tampoco lo ha hecho el propio entrenador desde su regreso a la institución de Núñez. Con todos estos condimentos, el "Muñeco" aprovechó el arribo al país para planear el futuro a corto plazo.

El plan de Gallardo en River tras el retorno del Mundial de Clubes

Desde un principio, el DT mantenía la idea de volver al trabajo el próximo martes 1° de julio en River Camp, pero esto finalmente no sucederá. Es que Gallardo les dio a sus futbolistas un día más de descanso y regresarán a las prácticas el próximo miércoles, para comenzar con la preparación para afrontar la segunda mitad del 2025 en donde tendrán varios compromisos importantes por delante.

Algunos futbolistas no regresaron junto al resto del equipo ya que viajaron a sus respectivos países para pasar tiempo con su familia y en los próximos días se unirán al resto del plantel. Esto se dará tan sólo unas semanas antes del debut ante Platense en el Estadio Más Monumental, que tendrá lugar el segundo fin de semana de julio.

Marcelo Gallardo le dio dos días más de descanso al plantel de River tras el Mundial de Clubes

La picante crítica de Mariano Closs a River y a Mastantuono en ESPN tras el adiós al Mundial de Clubes

Mariano Closs liquidó a River Plate y a Franco Mastantuono después de la eliminación del "Millonario" de Marcelo Gallardo del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025. El elenco de Núñez no pudo contra el Inter de Milán en la última fecha, luego de la victoria contra Urawa Red Diamonds de Japón y el empate ante Monterrey de México despidiéndose así del certamen internacional.

El conductor de ESPN F12 no se guardó nada en su análisis y apuntó contra todos. "Intuyo que en esto de la toma de decisiones el más desacertado fue Mastantuono en el primer tiempo cuando River estaba más compacto a la hora de defender y atacar. Parecían correctas pero no la precisión del pase, de la jugada. No estuvo nunca fino. A mí me encanta como juega, pero no tapemos el sol con la mano, la pelota la tuvo pero ejecutaba mal", esbozó el periodista acerca del rendimiento del joven, de quien además dijo que fue el "más flojo y más discontinuo" en los tres partidos por sus malas decisiones en el verde césped. "Hay una jugada que Gallardo se la termina reprochando, quiso pasar entre cuatro y menos mal que al que le roba la pelota se le fue al lateral", cerró.