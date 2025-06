Fue un refuerzo frustrado de River y ahora dejó la puerta abierta: "Ojalá"

Quién es el futbolista de la Selección Argentina que se ilusiona con llegar a River en un futuro: "Ojalá".

Un futbolista de la Selección Argentina y gran presente en el fútbol europeo habló sobre su fallida llegada a River Plate en el mercado de pases del verano de 2022. El protagonista de esta historia es Valentín 'Taty' Castellanos, quien estuvo muy cerca de llegar al 'Millonario' por pedido del entrenador Marcelo Gallardo, aunque New York City FC no aceptó la millonaria oferta que realizaron por él. Ahora, establecido en la Lazio de Italia tras un paso por Girona de España, el futbolista de 26 años se refirió a aquella frustrada venta y se ilusionó con vestir la camiseta del conjunto de Núñez en el futuro.

"Que te llame el cuerpo técnico de River, y más con Gallardo con todo lo que había ganado y todo lo que fue Gallardo para River, era algo muy lindo y una emoción bárbara porque también tengo muchos familiares y amigos que son hinchas", dijo el centrodelantero en el diálogo con La Nación. En ese año, River tenía importantes objetivos: no sólo debía enfrentar una nueva edición de la Copa Libertadores, sino que también buscaba repetir el título de la Liga Profesional que obtuvo en 2021. Por ese motivo, la dirigencia llegó a ofrecer 11 millones de dólares por su pase, aunque el cuadro estadounidense (perteneciente al City Group, dueño de su ficha) pretendía al menos 15 para desprenderse de él.

Castellanos habló sobre su pase caído a River y se ilusionó de cara al futuro: "Ojalá"

'Taty', que esta última temporada disputó 35 partidos con la Lazio en los que anotó 14 goles y repartió ocho asistencias, no le cerró las puertas al 'Millonario' : "Hasta el día de hoy la gente me hace llegar mensajes muy lindos. Por eso, ojalá algún día pueda vestir la camiseta de River". Su buen presente la valió ser considerado por Lionel Scaloni para las convocatorias de la 'Albiceleste' en estas últimas Eliminatorias Sudamericanas; y si bien su foco está puesto en continuar jugando en Europa, el atacante no descartó al conjunto de Núñez como opción a futuro: "Por situaciones entre clubes no se llegó a un acuerdo, pero estaba dispuesto, porque para mí era algo importante poder crecer ahí. No se dio, pero la verdad que quedé muy bien con la gente, con ellos, con el presidente y mismo con el club. En algún futuro se verá", sentenció.

Los números de Taty Castellanos en Lazio

86 encuentros disputados.

20 goles.

13 asistencias.

Castellanos debutó con la Selección Argentina en septiembre de 2024: en aquella ocasión fue victoria por 3 a 0 frente a Chile en condición de local.

Qué necesita River para pasar de ronda en el Mundial de Clubes

Si River gana, pasa de ronda. Pero Si River empata y Monterrey gana ahí arrancan los problemas y las definiciones. Si empatan en cinco los tres (igualan Inter-River y gana Monterrey). En este sentido, si River empata 1-1, depende de que Monterrey gane por un gol o 2-0. Si gana 3-1 se define por fair play y ahi River podría quedar afuera porque tiene expulsados y amonestados. Si River empata 2-2, 3-3 o más, pasa. El problema para River es si empata 0-0 porque, al haber sistema olímpico, solo se toman los goles a favor de los partidos entre los equipos involucrados. Y tanto Inter como Monterrey tienen un gol a favor debido al partido entre ellos.

Inter de Milán: el próximo rival de River en el Mundial de Clubes

El tercer partido de River será contra el equipo italiano que viene de perder la final de la Champions por 5 a 0 contra el PSG de Francia y también quedar segundo en la Serie A de Italia. Sin dudas, es uno de los más importantes de Italia y de Europa que clasificó tras quedar cuarto en el ranking que la UEFA utilizó para los clasificados al torneo. A su vez, perdió a su DT ya que Simone Inzaghi dejó su cargo tras la final para ser técnico del Al Hilal de Arabia Saudita y tomó la decisión a pocos días del debut en el Mundial De Clubes. Su lugar lo ocupó el rumano Cristian Chivu y jugará contra los de Gallardo el miércoles 25 de junio a las 22 (hora argentina).