Taty Castellanos contó la verdad sobre su frustrado pase a River: "Por Gallardo"

El delantero, que le metió cuatro goles al Real Madrid, dio detalles de las negociaciones que tuvo para arribar al "Millonario".

Valentín castellanos reveló cuál era su deseo con respecto a River Plate tras meterle 4 goles al Real Madrid: "No se llegó a un acuerdo por los números".

Valentín castellanos reveló cuál era su deseo con respecto a River Plate tras meterle 4 goles al Real Madrid: "No se llegó a un acuerdo por los números".

El jugador Valentín Castellanos reveló este miércoles por qué no se dio su pase a River Plate y reconoció qué sintió cuando se enteró del interés de Marcelo Gallardo y el "Millonario". El delantero decidió continuar su carrera en Europa luego de varios años exitosos en el New York City de la MLS.

"Taty" Castellanos viene teniendo una primera temporada más que satisfactoria en el Girona de España. Tras asentarse como titular en el equipo catalán, el cordobés de 24 años comenzó a tener grandes actuaciones y el pasado martes estuvo en boca del mundo futbolístico tras meterle 4 goles nada más ni nada menos que al Real Madrid. Sin embargo, el jugador iniciado en las inferiores de Universidad de Chile dio detalles de las chances que tuvo de llegar a River entre 2021 y 2022.

La revelación de Taty Castellanos sobre su fallido pase a River Plate

En diálogo con el programa F12 de ESPN, Castellanos manifestó por qué no arribó a River y la valoración que tenía del "Muñeco": "Las charlas con River estuvieron, como así también las ofertas. Pero no dependía de mí: era un tema de clubes, de llegar a un acuerdo en los números. Yo quería estar en River porque estaba Gallardo, creía que podía crecer. Pero no se llegó a un acuerdo por los números entre los clubes".

En aquel entonces, el equipo dueño de su apse llegó a pedir 15 millones de dólares por su ficha y los dirigentes de River ofrecieron un plan de cuotas que sus pares estadounidenses no aceptaron. Si bien el propio Castellanos reconoció su deseo de ser dirigido por Gallardo y hasta pidió que hicieran un esfuerzo por él, la cuestión económica tornó en imposible llegar a un acuerdo.

Luego de su inolvidable noche ante el "Merengue", donde el Girona goleó 4 a 2, Taty volvió a remarcar lo que significó la insistencia del "Millo" por contratarlo: "Que me haya llamado River y que Gallardo me pidiera fue muy lindo, representa el crecimiento que había tenido. Pero yo también sabía que tenía que seguir creciendo y aspiraba a jugar en el fútbol europeo, que es lo que sueñan todos los chicos que juegan al fútbol".