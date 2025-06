Mariano Closs liquidó a River y a Mastantuono tras el adiós al Mundial de Clubes: "Desacertado"

Mariano Closs liquidó a River y a Mastantuono tras el adiós al Mundial de Clubes

Mariano Closs liquidó a River Plate y a Franco Mastantuono después de la eliminación del "Millonario" de Marcelo Gallardo del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025. El elenco de Núñez no pudo contra el Inter de Milán en la última fecha, luego de la victoria contra Urawa Red Diamonds de Japón y el empate ante Monterrey de México despidiéndose así del certamen internacional. El conductor de ESPN F12 no se guardó nada en su análisis y apuntó contra todos.

El reconocido periodista del programa deportivo de televisión, que se emite de lunes a viernes en la señal de Disney, se refirió al rendimiento del equipo del "Muñeco" y la joya que fue vendida a Real Madrid. El joven futbolista que recientemente debutó en la Selección Argentina no pudo sobresalir como en el fútbol argentino y Closs marcó sus errores en el verde césped. Por supuesto, también recayó sobre lo hecho por la "Banda" en general durante los encuentros disputados.

"Intuyo que en esto de la toma de decisiones el más desacertado fue Mastantuono en el primer tiempo cuando River estaba más compacto a la hora de defender y atacar. Parecían correctas pero no la precisión del pase, de la jugada. No estuvo nunca fino. A mí me encanta como juega, pero no tapemos el sol con la mano, la pelota la tuvo pero ejecutaba mal", esbozó el periodista acerca del rendimiento del joven, de quien además dijo que fue el "más flojo y más discontinuo" en los tres partidos por sus malas decisiones en el verde césped. "Hay una jugada que Gallardo se la termina reprochando, quiso pasar entre cuatro y menos mal que al que le roba la pelota se le fue al lateral", añadió el conductor.

"Hablamos de lo bueno de Acuña y no de Mastantuono, pero no es casual que haya entrado 'Nacho' Fernández. Meza no se metió en partido, tampoco contra Rayados el otro día de titular y lo termina sacando", agregó Closs acerca del exhombre de Independiente, que tampoco tuvo una buena noche contra Inter de Italia, en lo que fue el tercer encuentro de la fase de grupos.

Franco Mastantuono jugó su último partido con la camiseta de River en el Mundial de Clubes

El plan de Gallardo en River tras la eliminación en el Mundial de Clubes

El delantero de Racing, Maximiliano Salas, llegaría una vez que el plantel del "Millonario" vuelva de Estados Unidos al igual que las demás incorporaciones que firmen. Una vez que Gallardo cuente con ellos comenzaría una mini pretemporada de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde sus dirigidos se medirán con Libertad de Paraguay a mediados de agosto, algo que también hizo en 2024 al poco tiempo de comenzar su segunda etapa como técnico en el club. A su vez, también está por delante el comienzo del Torneo Clausura, el cual iniciará en la segunda semana de julio.