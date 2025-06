Sorpresa en Boca por el anuncio de Martín Palermo a Mariano Closs: "Se viene"

Sorpresa en Boca por lo que le dijo Martín Palermo a Mariano Closs en vivo en ESPN.

Martín Palermo sorprendió a todos en Boca Juniors por lo que dijo acerca de la actualidad del club de La Ribera, de su cuerpo técnico, de la salida de Fernando Gago y del futuro en su carrera profesional. En el programa de televisión ESPN F12, conducido por Mariano Closs, el máximo goleador de la historia del "Xeneize" fue contundente con respecto a varios temas.

El exdelantero de 51 años confirmó que sumará a Diego Cagna a su staff de trabajo, el exmediocampista con el que fueron campeones juntos y quien supo ser entrenador principal también. Además, se refirió a la despedida de "Pintita" antes de tiempo y respaldó a Edinson Cavani en su peor momento en la institución.

Martín Palermo habló de todo con Mariano Closs en ESPN F12

El fracaso de Gago en Boca

"Hoy la realidad y la dinámica del fútbol te lleva a que el resultado esté por encima de todo y más en un club como Boca, donde permanentemente te exige jugar competencias internacionales, pelear títulos. Y si vos no estas a ese nivel... Para él era continuar para llegar a ser campeón, Gago para haberse mantenido era pasar River y después salir campeón. No habia algo que tapara porque no iba a alcanzar el ganarle a River y hacer un partidazo, porque lo que iba a pensar después es que hay que salir campeón".

Cagna se suma a su cuerpo técnico

"Vamos a sumar al cuerpo técnico a Diego, se viene Cagna. En Olimpia no se dio esa posibilidad. Ahora volvimos a charlar, él esta con ganas, ya no de ser el uno como lo fue antes. La verdad, tuvimos una experiencia muy linda como compañeros, la visión desde el fútbol es muy parecida y por su experiencia es bueno sumarlo ahora al cuerpo técnico".

Palermo suma a su excompañero Cagna al cuerpo técnico.

El mal momento de Cavani

"Si vos ves el gol que erra contra Alianza Lima, no tiene explicación... Pero sí, es fútbol. A los mejores también les pasa, y no se puede juzgar una carrera por una jugada. Yo ya tenía el retiro en la cabeza y me costaba".

Los centrodelanteros actuales de Boca

"¿Quién sería el Palermo de este Boca? Que juegue el que haga goles, je. Los tres son diferentes. (Milton) Giménez es más 9, (Miguel) Merentiel es una bestia. Lo que necesitás: que corra a todos, que presione a los rivales... Se verá el día a día para que el entrenador decida quién es el mejor, y el que va a jugar es el que haga goles".

Los elogios a Marco Pellegrino, a quien dirigió en Platense

"El chico tiene condiciones para seguir creciendo mucho más. La formación de Marco en Platense fue en el Ascenso y el nivel con el que compitió en las divisiones inferiores. No es lo mismo que prepararse en un grande. Cuando llegó, tenia escasas condiciones que le faltaban, y así y todo en 21 partidos que estuvo con nosotros, algo vieron los veedores del Milan".

Las estadísticas de Palermo en Boca