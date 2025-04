Sorpresa porque Martín Palermo puede volver ya al fútbol argentino: "Le interesa"

Martín Palermo dejó recientemente su cargo de entrenador en Olimpia de Paraguay y, con el correr de las horas, llegó una oferta desde el fútbol argentino. Uno de los doce clubes que se quedaron sin DT en la Primera División en lo que va del 2025 apuntó directamente al ídolo de Boca Juniors, que no tuvo un buen comienzo de temporada después de ser campeón el año pasado en el elenco guaraní. El "Titán" está interesado, pero todo dependerá de las negociaciones.

Según afirmó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, la dirigencia de Unión de Santa Fe buscó al exgoleador como reemplazo de Cristian "Kily" González. Si bien la respuesta fue -en parte- positiva, todavía no convence del todo al técnico que tiene otros planes para lo que se viene. Leonardo Madelón es también candidato para comandar al "Tatengue", pero Palermo no está lejos y desde la institución se ilusionan con contar con él.

El integrante de TyC Sports publicó un tuit con la información y aseguró que desde Unión de Santa Fe le ofrecieron el cargo a Palermo, a quien "le interesa la propuesta pero no quiere apresurarse y su primera intención es tomarse un tiempo para descansar". De esta manera, todo indica que no asumirá en el club santafesino más allá de sus ganas y su futuro hoy es incierto.

Cabe destacar que en nuestro país hizo su debut como DT en Godoy Cruz de Mendoza y pasó por Arsenal de Sarandí, Aldosivi de Mar del Plata y Platense. De hecho, en el "Calamar" estuvo cerca de ganar un título cuando lo llevó a la final de la Copa de la Liga Profesional del 2023, la cual perdió por 1 a 0 a manos de Rosario Central en Santiago del Estero.

El posteo del periodista Germán García Grova sobre el interés de Unión de Santa Fe en Martín Palermo

Los números de Martín Palermo en su carrera como DT

Clubes : Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Platense; Unión Española y Curicó Unido de Chile; Pachuca de México y Olimpia de Paraguay.

: Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Aldosivi, Platense; Unión Española y Curicó Unido de Chile; Pachuca de México y Olimpia de Paraguay. Partidos dirigidos : 370.

: 370. Triunfos : 137.

: 137. Empates : 111.

: 111. Derrotas : 122.

: 122. Títulos: Torneo Clausura 2024 (Olimpia de Paraguay).

Un ex Boca atacó a Riquelme y Palermo por su etapa como jugadores

Juan Román Riquelme y Martín Palermo fueron los dos grandes protagonistas de la reciente época dorada de Boca Juniors durante la década de los 2000. Es que, con ambos vistiendo la camiseta azul y oro, el club ganó la Copa Libertadores en el 2000 y en el 2007, junto con la histórica Copa Intercontinental en la que vencieron a Real Madrid en Japón. Sin embargo, las tensiones entre los dos máximos ídolos en la historia del 'Xeneize' marcaron los años que compartieron equipo ya que los sucesivos planteles se dividieron en grupos marcados. Así lo narró el brasileño Luiz Alberto, uno de los refuerzos más insólitos en el último tiempo de la institución, quien apenas llegó a jugar seis partidos oficiales con estos colores.

"Cada uno con su grupo. Yo ya había pasado por eso. Entonces hablé y dije que era una porquería. Cada uno en su rincón y bla, bla, bla. Ibas para el campo, tenías a esos grupos así, divididos", contó el exdefensor con paso por Fluminense, Athletico Paranaense y Atlético Mineiro en su país. "Yo jugué allí durante tres meses. Si me preguntas hoy, no iría… No aconsejo a nadie ir. A ningún brasileño. A los argentinos no le gustan los brasileños. No les gustan. Te hablo de fútbol, ¿ok? Parte del fútbol. No les gustan, hermano", sentenció.