Barros Schelotto rompió el silencio sobre Valentín Gómez a Boca: "Me han consultado"

Guillermo Barros Schelotto rompió el silencio sobre Valentín Gómez a Boca

Valentín Gómez continúa en Vélez Sarsfield después de ser protagonista de una de las novelas del último verano en el fútbol argentino. El joven defensor del "Fortín" no se sumó al Udinese de Italia, luego de que el empresario Foster Gillett no pagara el dinero acordado para la transacción y volvió al club del que surgió. Ahora fue Guillermo Barros Schelotto quien habló del posible pase del zaguero de 21 años a Boca Juniors y no se guardó nada.

El DT del conjunto de Liniers analizó la inesperada derrota ante Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura 2025 que los dejó con un pie afuera de la clasificación a octavos de final, pero también se refirió a su futbolista. Es que nuevamente está en el radar de una institución siendo nada más y nada menos que el "Xeneize" presidido por Juan Román Riquelme. Si bien todo dependerá de las negociaciones, el entrenador se refirió a lo que él sabe sobre esta cuestión en conferencia de prensa.

"Sé lo que me preguntás porque me lo consultaron por privado. No hablé con nadie, ningún dirigente, director deportivo o jugador. Tenemos tres partidos por jugar en la Liga y los cuatro de Copa (Libertadores). Después del último partido del semestre nos vamos a sentar y ver qué hay que buscar", esbozó el mellizo acerca de esta cuestión. Es que recientemente trascendió que el central se iría en el próximo mercado de pases con el objetivo de disputar el Mundial de Clubes y que, a cambio, llegarían tanto Luis Advíncula como Exequiel Zeballos.

Por otro lado, el exdelantero de Boca agregó: "Todo lo que salga de que yo hablé o pedí es todo falso porque no lo voy a hacer por lo menos hasta el 31 de mayo que es el último partido de copa". A su vez, el "Mellizo" contó que se sentará a dialogar con la dirigencia para acordar este tema. Actualmente, el "Fortín" está a seis puntos de Instituto de Córdoba en el torneo local con 9 en juego y la "Gloria" sería el último de la tabla en clasificar a octavos de final del torneo local. Por otro lado, en la Libertadores está puntero en soledad en el Grupo H tras ganar los dos primeros encuentros ante Peñarol de Uruguay y Olimpia de Paraguay.

Valentín Gómez, aún con futuro incierto en Vélez Sarsfield

Los números de Valentín Gómez en Vélez

Partidos jugados : 110.

: 110. Goles: 3.

