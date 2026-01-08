Bomberos de El Hoyo denuncian al gobierno de Milei por no enviar ayuda por los incendios

Los Bomberos Voluntarios de El Hoyo denunciaron que, pese a la magnitud de la emergencia que atraviesa la Comarca Andina -debido a los incendios forestales que afectan a Puerto Patriada y al Parque Nacional Los Alerces-, el gobierno nacional de Javier Milei no envió ayuda directa para enfrentar las llamas, que ya se consumieron más de 2 mil hectáreas. En este marco, detallaron que están recaudando fondos para continuar con las tareas del cuartel.

En diálogo con El Destape AM 1070, la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Sofía Cerella, detalló que se están poniendo "a disposición todos los recursos humanos y materiales a nivel municipal y provincial, pero de Nación no hemos recibido apoyo". "Con la provincia tuvimos contacto y coordinación, pero de manera directa no se han acercado al cuartel. Esperamos que en los próximos días empiecen a llegar las ayudas”, expresó.

En cuanto a las causas de los incendios, Cerella fue categórica y admitió que “sería muy irresponsable decir que hay una intencionalidad” y enfatizó: “Nuestro rol es salvaguardar a la comunidad. Se está investigando y estamos esperando que se esclarezca”. En ese marco, se anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar a los responsables.

Cómo continúa la situación por los incendios en Chubut

El trabajo de los bomberos se desarrolla tanto por tierra como por aire, en condiciones extremas y con recursos limitados. La presidenta remarcó que el cuartel está conformado por 26 voluntarios, sin empleados rentados, y que cuentan con la colaboración de cuerpos de bomberos de Lago Puelo, El Bolsón, Puerto Madryn y Trelew. “Si pasa algo, llamen al 100. Somos voluntarios y necesitamos del compromiso de la comunidad”, subrayó. Aunque hubo evacuados y autoevacuados, aclaró que el casco urbano de El Hoyo no fue alcanzado por las llamas, por lo que la localidad continúa siendo un lugar seguro para hospedarse. “Nuestra vida se está llevando normalmente pese a la emergencia”, señalaron desde el cuartel.

Por otro lado, Cerella hizo un llamado urgente a la responsabilidad de residentes y turistas. Ante la viralización de imágenes de personas encendiendo fogones en áreas protegidas y pidió conciencia: “Por favor, no hagan fuego en ningún lado, ni en fogón habilitado ni no habilitado. Sabemos que es lindo el asadito en vacaciones, pero este no es el año. Guardemos el asado para el quincho de casa”. Además, recordó que está prohibido volar drones en la zona, ya que obligan a detener el trabajo aéreo de aviones hidrantes y helicópteros por riesgo de colisión.

Por último proporcionó un alias para que la comunidad de todo el país pueda colaborar con el cuartel de bomberos para que pueda continuar con los trabajos ante los incendios. ”Ponemos a disposición un alias para que las personas puedan colaborar a bomberoselhoyo”, cerró.

