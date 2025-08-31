El gobierno de Javier Milei quedó expuesto tras lo que contó Nancy Pazos.

Nancy Pazos expuso al gobierno de Javier Milei en su programa con un dato comparativo entre la pandemia y el tiempo que lleva La Libertad Avanza en el poder. La periodista aludió a la cantidad de empresas cerradas durante el período afectado por las medidas restrictivas por el Covid-19 y la comparó con las compañías en quiebra durante lo que va del mandato de Milei.

Es sabido que durante la pandemia debieron llevarse a cabo políticas que impedían a muchas empresas trabajar de manera regular, para que no colapsara el sistema de salud; eso conllevó muchas críticas por parte de la oposición al gobierno de entonces, con Alberto Fernández como cabeza. Para sorpresa de muchos, los datos revelados por Nancy Pazos indican que cerraron menos empresas en la pandemia que en lo que va del gobierno de Milei, sin medidas restrictivas.

"Quiero este titulo por favor: Milei es más letal que el Covid. No es un invento, son datos. Durante el gobierno de Milei se murieron 15564 empresas y, durante la pandemia, 15398. Mató más empresas el presidente Milei que el Covid, señores. Esto es gravísimo. Esto es terrible pero es así", sostuvo con firmeza Nancy Pazos en una de las recientes emisiones de su programa Inteligencia Artesanal en C5N.

Nancy Pazos analizó el presente del gobierno, tras el escándalo de las coimas

"Tras el Karinagate, el presidente Milei es un rey desnudo. Se mete con los periodistas, no con los medios, en especial con las mujeres periodistas", comentó Nancy Pazos en su editorial. Y siguió: "Les dije que no era solo una corrupción o moralidad. El establishment ya dio muestras de despegarse del Gobierno, y la agenda de los principales medios de comunicación copiaron a C5N, tras una investigación nuestra que explotó".

El descargo de Nancy Pazos en la marcha por los recortes en discapacidad

"Obviamente el tema de la discapacidad me llega de cerca porque tengo un hijo discapacitado, sordo de un oído, que obviamente tiene todas sus terapias y sus cosas, pero igualmente me llega de cerca", sostuvo Pazos en diálogo con El Destape. Y añadió: "El Garrahan es un hospital donde tuve que recurrir alguna vez, cuando uno de mis hijos tuvo síndrome neumocomial. Así que me toca todo".