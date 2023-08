Milei rompió el silencio y contó qué es lo que más le gusta de Fátima Florez: "Estoy deslumbrado"

El candidato presidencial habló sin filtro sobre su romance con Fátima Florez. Las impactantes declaraciones del economista.

Javier Milei concedió la primera entrevista a un programa de televisión para hablar exclusivamente de su romance con Fátima Florez. El economista diálogo con A La Tarde de una forma insólita y llenó de elogios a su flamante pareja al definirla como "la mujer total".

El candidato presidencial de La Libertad Avanza dialogó en vivo con Diego Estévez, conductor que se hizo cargo del ciclo por la ausencia de Karina Mazzocco, a través de WhatsApp. El libertario comenzó a contestar las preguntas de los periodistas con breves mensajes, ya que según aseguró "no envía audios".

"Fátima es la mujer total: bella, talentosa, inteligente, profunda en análisis, con buen sentido del humor. Estoy deslumbrado", remarcó Milei al inicio de la conversación. Luego, se encargó de desmentir los rumores que desató su incipiente relación con la artista.

"Mi hermana adora a Fátima. Está muy contenta porque lo único que le importa a mi hermana es que esté feliz", aseguró el candidato presidencial ante la supuesto enojó de Karina Milei por el romance. Además, indicaron que ya se conocen. De hecho, minutos antes en Intrusos revelaron que que muy pronto se dará la primera reunión familiar: "Javier Milei está mirando y me confirma que este fin de semana se juntan a comer Karina, la hermana de Javier, junto a Fátima".

A continuación, Cora de Barberi le consultó cuándo va a entregar la primera foto juntos, es decir el famoso "afano arreglado" en las que so los ve caminando de la mano. Pero la respuesta del economista fue contundente: "No planificamos, solo nos ocupamos de ser felices".

Por último, se referido a los testimonios que surgieron en las últimas horas, como la palabra de su ex Romina Seferian. quien se negó a creer en el noviazgo. "Me importa un comino", destacó Milei y ante la insistencia del panel del programa de América TV reiteró: "Qué piensen lo que quieran".

Filtraron el escabroso detalle del encuentro fogoso de Javier Milei y Fátima Florez

Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza que resultó el más votado en las PASO 2023, dejó al descubierto su costado mediático en las últimas horas. Luego de que se conociera que tiene un relación con Fátima Florez, el economista rompió el silencio y contó detalles de la relación.

Fue en socios en Socios del Espectáculo que Virginia Gallardo reveló la charla privada que tuvo con el libertario al respecto de su nueva pareja. "Yo hablé con Milei. La respuesta fue así: 'Uno, el noviazgo es cierto. Dos, salimos hace 45 días. Tres, nos conocimos en la mesa de Mirtha. Cuatro, estábamos en contacto amigable, pero en algún momento, las cosas cambiaron y algo pasó: apareció el romance'", completó la panelista, mientras leía en vivo los mensajes.

Para complementar la información, su compañera Nancy Duré dio detalles de los encuentros entre ambos y cómo surgió el amor. Todo habría comenzado cuando Norberto pidió que invitaran a Milei a un espectáculo de Fátima, sin imaginarse que su esposa iba a ser seducida por el libertario. "Estaba metiéndose en la boca del lobo... Llamó a su propio enemigo", comentó Rodrigo Lussich. Acto seguido, la panelista precisó: "Me dicen que la relación es muy apasionada. Recordemos que Fátima pasó de su único hombre, que fue Norberto, al sexo tántrico de Milei".

Duré agregó que varios vecinos de la humorista los vieron juntos. "Pasada la media noche, él fue a la casa de Fátima. Anoche pernoctaron. Una vecina del edificio me contó que el sábado él fue con su auto, que estuvieron ahí toda la noche y que se encuentran en la casa de ella. No tanto en la de él, porque entre los perros y el altar del perro muerto, es como que no da para estar ahí", puntualizó.