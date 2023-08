Exnovia de Javier Milei filtró lo que todos esperaban del candidato: "Fotos hot"

Una expareja del libertario habló en Intrusos sobre su relación. La mujer se refirió a conductas agresivas por parte de Javier Milei.

Una expareja de Javier Milei estuvo en Intrusos y dio a conocer detalles sobre el carácter violento y las actitudes polémicas del libertario, tras salir durante dos meses y medio con él. La joven asegura estar en los medios desde 2011 y contó que comenzó a salir con el líder de La Libertad Avanza en 2018, antes del noviazgo del político con Daniela Mori. Del pedido de "fotos hot" a los arranques violentos del economista.

Romina Seferiane una modelo que ha protagonizado algunos escándalo mediáticos en los últimos años sin demasiada resonancia y acudió a la última emisión del ciclo de Flor de la V en América TV para contar detalles sobre la vida de Milei, con quien estuvo de novia. Luego de que en las últimas horas se confirmara que el libertario está de novio con la comediante Fátima Florez, la mujer decidió romper el silencio y contar lo que nadie sabe.

"Fotos hot" y violencia, las filtraciones de la ex de Milei

"Soy la primera ex de Javier Milei, no una ex. Que yo sepa, desde que empezó a incursionar en los medios no tuvo una novia antes que yo", resaltó la modelo en su conversación con Flor de la V y los panelistas del programa. "Él fundó el partido libertario en 2018: Si investigás mi historia, los números te dan. Lo que pasa es que yo no soy por ahí tan conocida como él porque me fui a Uruguay y trabajo allá", agregó en su descargo la modelo. Romina afirmó que no cree que Fátima Florez y Javier Milei estén realmente en pareja, a pesar de que ambos dieron declaraciones en off a los medios para confirmarlo. Y además se animó a contar el costado más oscuro del economista.

"Él es muy inteligente y tiene un gran corazón pero cuando se enoja arde troya, no tiene mesura", develó la mediática, con algo de temor en su rostro. Seferian calificó a la agresividad de Milei como una de las causas que la alejó en su momento. "Yo en ese momento estaba en un reality en Kuarzo y el otro día veía cómo les contestaba a unas compañeras mías. Contesta como demasiado efusivo", recordó la modelo sobre la personalidad del libertario.

La joven contó que la primera cita con Milei fue una merienda y que a los dos días le propuso ir a cenar. "Es muy intenso. Te manda los signos rojos por WhatsApp. Me pedía fotos hot todo el tiempo. En esa cena fue el primer beso y me gustó. Me conquistó intelectualmente", relató. Romina aseguró haberse sentido usada mediáticamente en su momento por Milei, cuando no era conocido, y cree que el político está haciendo lo mismo con Fátima Florez.

El enojo de Daniela Mori con Yanina Latorre

La cantante que fue novia de Milei habló en A la Barbarossa sobre una fake news que contó Yanina Latorre en LAM. "Yanina Latorre dijo ayer que Javier me llamó enojadísimo y diciéndome por qué estaba hablando de él en televisión. Eso es mentira. Estoy re caliente, re caliente. Porque de verdad me molesta cuando inventan. No ustedes eh, aprovechó para decir que fue otro programa. No saben la bronca que tenía anoche", comentó Daniela.