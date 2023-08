La hermana de Javier Milei reaccionó al romance del candidato con Fátima Florez: "Está que explota"

El romance entre Javier Milei y Fátima Florez estalló en el mundo de la política y el espectáculo. Cómo fue la reacción de Karina Milei, la hermana del candidato a presidente.

Javier Milei confirmó que está en pareja con Fátima Florez y la noticia despertó un sinfín de reacciones no solo en el mundo de la política, sino también en el espectáculo. En este contexto, se filtró cómo tomó el anuncio Karina Milei, la hermana del candidato a presidente por La Libertad Avanza.

En la jornada del lunes 21 de agosto, se confirmó el noviazgo entre Javier Milei y Fátima Florez con el dato de que están "desde hace 45 días". En El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani en América TV, brindaron detalles sobre este tema con el foco puesto en la hermana del libertario.

"La hermana es un problema para Milei porque todos pensaron que iba a ser la primera dama", dijo el panelista Mariano Yezze en relación a por qué Karina Milei no estaría de acuerdo con esta relación. En ese momento, Andrea Taboada pidió hablar para revelar un dato desconocido que le filtró una fuente.

"Me están diciendo que la hermana está que explota. Mariano Yezze, te doy la derecha", aseguró. Por el momento, ni el candidato a presidente por La Libertad Avanza ni la actriz se mostraron juntos públicamente, así como tampoco salieron a hablar a través de sus redes sociales.

El rumor que le carcome la cabeza al ex de Fátima Flórez: "Está convencido"

La separación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos desató un escándalo. La artista y el productor, además de pareja, formaban una dupla laboral, ya que él era el encargado de todos sus espectáculos. Tras las desmentidas iniciales, los protagonistas de esta historia confirmaron la ruptura y ahora salieron a la luz los inconvenientes que afrontan.

La humorista estuvo en el exterior en el mes de mayo, puesto que tenía prevista una gira y también tomarse unos días de descanso. Por su parte, Marcos se quedó en Argentina duelando la relación de más de 20 años y tratando de lidiar con el dolor que le generó un versión que llegó a los medios de comunicación.

"Yo hablé con Fátima y ella me contó su versión. También hablé con gente cercana a Norberto, que me dio su versión", comentó el conductor de América antes de repasar el tape. "Desde su entorno se dice que anímicamente estaría muy triste", revelaron en el informe. "Por otro lado, la humorista negó haberle mandado una carta documento. Pero allegados a su expareja aseguran que es cierto que habría recibido una carta documento desvinculándolo como productor, y este respondería como corresponde", indicó la voz en off. "Él está convencido de que van a ponerse de acuerdo en todo y terminarían en muy buenos términos, porque las cuentas estarían muy claras", añadió la locución.

Pero luego, dieron paso a lo que le molesta a Norberto de esta situación: "Sabe que Fátima tiene todo su derecho a dejar de amarlo y a no querer tenerlo más como productor, pero le duele la falta de respeto. Siente que no se lo merece y que hay cierta gente que le habría llenado la cabeza en contra de él", afirmaron en el programa de América.