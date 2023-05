El exmarido de Fátima Florez recibió la peor noticia: "Honor"

La humorista y el productor teatral confirmaron hace algunas semanas su separación. La artista tomó una drástica decisión que afecta el futuro de la relación.

Fátima Florez se separado de su marido, Norberto Marcos, luego de 22 años de relación. Pese a las desmentidas iniciales, la humorista confirmó el distanciamiento. Pero la ruptura superó las barreras de lo sentimental, ya que también era el productor de sus espectáculos.

"No hay nada que ocultar, acá nos llevamos fantástico. Obviamente que estamos separados, pero con muy buena relación y muy buenos términos", sostuvo la artista hace algunas semanas en una nota de Intrusos. Sin embargo, en las últimas horas Marcos recibió una de las peores noticias.

Fátima se despidió de Argentina hace algunos días y su exmarido aguarda su regreso para ver si es posible una reconciliación. Pero, al menos en el ámbito laboral, ya le encontró un reemplazo. Se trata de Miguel Padro, quien se encuentra en Barcelona trabajando codo a codo con la humorista como su productor, según informó Diario Crónica.

El hombre, prácticamente instalado en España, le manejaría otros shows en Buenos Aires, a donde posiblemente regrese la próxima semana. Mientras tanto, aquí la espera su madre, que quedó a cargo del cuidado de los dos gatitos de su exmarido.

Pero los shows en Europa no son los únicos espectáculos que cerró Florez. Según confirmaron en Socios del Espectáculo este miércoles, Fátima muy pronto se presentará en Los Ángeles, momento en el que cumplirá su sueño de volver a presentarse en Estados Unidos. "Va a estar en el casino Dania. Le van a pagar una suma de dólares en efectivo, le van a pagar dos pasajes, para ella y un acompañante, y le van a poner un cuerpo de bailarines", confirmó Nancy Duré.

"Pudo hacer esto gracias a nosotros de alguna manera. Ella le mandó a Pérez Guerrero los videos de las notas en los que ella negaba que la había estafado"; precisó la periodista. "Sobre todo es una cuestión de honor, ella quiere estar en Estados Unidos para que no quede la sensación de que la bajaron". cerró.

Filtraron detalles de la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos

Cuando se conoció la ruptura de Fátima Florez y Norberto Marcos, circularon versiones que aseguraban que su ex le controlaba su dinero y además no le dejaba acceder a sus ganancias. Pero rápidamente la situación cambió: allegados al productor sostuvieron que la humorista tuvo tratos muy polémicos con su ex.

Según contaron en Socios del Espectáculo, Fátima y Norberto no se separaron en buenos términos. "Estuvo internado el 22 y 23 de abril pasado y lo cierto es que aparentemente esto habría sido producto de una pelea muy fuerte con Fátima. Según el entorno de Marcos, ella lo habría maltratado”, contó Rodrigo Lussich.

“De lo que se habla es de una relación casi insostenible al final de esta etapa del matrimonio, y la gente cercana a Norberto que lo que quiere y lo acompaña, dicen que Fátima es una maltratadora. Así la definen en este momento”, agregó Adrián Pallares. Por su parte, Fátima ni siquiera fue a verlo ni asistirlo, por eso el entorno de Norberto está muy enojado con la artista.

En el programa de El Trece manifestaron cuál fue la imperdonable actitud de ella: “Estuvo solo como un perro abandonado ese 22 y 23 de abril y la furia crece en el entorno que acompaña a Norberto en este momento”. Sin embargo, días más tarde Fátima desmintió esa versión.