El exmarido de Fátima Florez habló de los maltratos y explotó en un móvil de El Trece

Norberto Marcos habló por primera vez tras la separación con Fátima Florez y los rumores de maltrato por parte de la artista. El testimonio del empresario que salió con los tapones de punta contra un programa de espectáculos de El Trece.

Norberto Marcos, el ex marido de Fátima Florez, rompió el silencio tras la escandalosa separación que dio que hablar en el mundo del espectáculo. El empresario rompió en llanto y brindó detalles sobre lo que pasó la artista, quien estuvo en el ojo de la tormenta luego de las acusaciones que indicaban que lo maltrató de acuerdo al testimonio de un periodista de El Trece.

"Es una separación como en cualquier matrimonio, una crisis, decidimos tomar una distancia por un tiempo. No hubo ni terceros, ni estafas, simplemente la pareja se desgastó. No nos estábamos llevando bien, entonces nos separamos por un tiempo para resolver esto de alguna forma, o no", confesó Marcos en diálogo con Intrusos, el programa conducido por Flor de la V en América TV. Según trascendió, la ruptura de la relación que duró 22 años se dio por motivos laborales que excedieron a lo personal.

Norberto Marcos quebró en llanto tras referirse a la separación con Fátima Florez

Con la voz totalmente quebrada y entre lágrimas, Norberto Marcos también dijo que Fátima Florez nunca lo maltrató ni tampoco le mandó carta documento. "Nunca son fáciles las separaciones y me duelen las cosas que se dicen. Todos se preocupan por mí porque soy una persona cardíaca... no me gusta hablar en público porque me emocionó mucho y me cuesta mucho hablar", precisó.

En última instancia, le dio con un palito a algunos medios dedicados al mundo del espectáculo por comunicar erróneamente cuestiones de la intimidad, particularmente al programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, que había indicado que el entorno del empresario no la quería a Fátima por haberlo maltratado. "Me equivoqué mucho en la relación con Fátima. Estaba tan absorbido por el trabajo que no me di cuenta de que estaba durmiendo con el enemigo. Es muy fácil de ver y de saber por todos los comentarios falsos que salieron en los programas", lanzó.

El nuevo video que complica a Fátima Florez: "Es una maltratadora"

Fátima Florez se encuentra en el ojo de la tormenta tras la separación con Norberto Marcos. Unas semanas después de la ruptura tras 22 años de amor, el empresario y mánager de la actriz terminó internado y desde su entorno la acusaron a ella de ser la responsable de su problema de salud. "Ella lo habría maltratado de mala manera", aseguraron.

En el programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, brindaron detalles de las últimas semanas entre Fátima Florez y Norberto Marcos. "De lo que se habla es de una relación casi insostenible al final de esta etapa del matrimonio y acusan a Fátima. La gente cercana a Norberto qué lo quiere que lo acompaña, que Fátima es una maltratadora", indicó Pallares en un video que se difundió desde la cuenta de YouTube de El Trece.

La actriz e imitadora tuvo que cancelar algunas funciones en Miami, por lo que la separación repercutió en su momento artístico. En este sentido, señalaron que Fátima ni siquiera se acercó al hospital donde estuvo internado dos días su exmarido, por lo que el entorno del empresario la destrozó: "El entorno que lo acompañó cuenta que estuvo solo Norberto, estuvo solo como un perro, dicen como un perro abandonado ese 22 y 23 de abril que estuvo internado y la verdad que la furia crece en torno a la gente que acompaña a Norberto", sostuvo Lussich.

Si bien no se revelaron detalles sobre el diagnóstico médico de Marcos que derivó en su hospitalización, la actitud de Florez causó revuelo en el mundo del espectáculo. Por el momento, la actriz no salió a hablar tras estas fuertes acusaciones y se encuentra próxima a reflotar sus funciones no solo en Estados Unidos sino también en Argentina.