Fátima Florez habló de su separación y confirmó lo que todos pensaban: "Obviamente"

La humorista dialogó con Intrusos y contó cómo transita la separación. La actriz y el productor teatral estuvieron 22 años en pareja.

Fátima Florez se separó de sus esposo, Norberto Marcos, luego de 22 años de relación. Los rumores de ruptura comenzaron en marzo y los protagonistas hicieron varios intentos para desmentirlo; pero finalmente reconocieron el impasse. De hecho, hace algunos días el productor habló por primera vez del tema y terminó desconsolado.

Ante esa situación, este jueves Intrusos entrevistó a la humorista y Flor de la V le preguntó su pudo hablar con su ex luego de la desgarradora escena. De inmediato, Florez sostuvo: "Nosotros hablamos seguido, así que está todo súper bien". Luego explicó que lo sucedido es habitual en su, por el momento, ex marido. "Norberto siempre cuando habla, pero te habla de una película y también le pasa eso de que se emociona", describió.

"Pero porque te ama con locura ese hombre... te ama y te cuida como nadie", interrumpió la conductora, y Fátima expresó: "Si, y yo también. Los dos nos hemos cuidado y querido mucho, ha sido así siempre, y siempre vamos a hablar bien uno del otro, obviamente, porque no tendríamos nada malo que decir uno del otro".

Entonces, Marcela Tauro tomó la palabra y le consultó sobre la posibilidad de una reconciliación. "Él estaba interesado en volver, si vos levantas el teléfono y le decís, vuelve ya. ¿Vos qué proceso estás pasando?". Sin embargo, la artista evitó responder: "Siempre fui de dar notas por mi trabajo, nunca por escándalos, nunca por mi vida privada, siempre fui muy reservada con ese tema porque soy así, no me gusta andar ventilando", subrayó.

Luego, la imitadora indicó: "No hay nada que ocultar, acá nos llevamos fantástico. Obviamente que estamos separados, pero con muy buena relación y muy buenos términos". Lo que les die el pie ideal para preguntarle por qué se separaron, y Fátima dijo: "Ay, no te puedo decir, pero como cualquier pareja que se separa".

En ese momento, Maite Peñoñori le preguntó si compartir trabajo influyó en la separación. A lo que la humorista explicó: "Todo puede haber influido. Obviamente, cuando uno trabaja y vive 24 horas... no a nosotros porque seamos tontos y no sabemos cómo llevar la relación, a cualquiera".

"De hecho, es un milagro que estemos tantos años juntos", afirmó y reiteró que se llevan muy bien pese a la separación. "Es muy difícil trabajar juntos, el estrés que genera el trabajo, lo llevas a tu casa, seguís hablando de lo mismo, quieras o no, nunca desprendes", concluyó.

Norberto Marcos habló de Fátima Florez y se quebró

Norberto Marcos, el ex marido de Fátima Florez, habló por primera vez de la resonante separación. El empresario rompió en llanto y brindó detalles sobre lo que pasó la artista, quien estuvo en el ojo de la tormenta luego de las acusaciones que indicaban que lo maltrató y que él le fue infiel.

"Es una separación como en cualquier matrimonio, una crisis, decidimos tomar una distancia por un tiempo. No hubo ni terceros, ni estafas, simplemente la pareja se desgastó. No nos estábamos llevando bien, entonces nos separamos por un tiempo para resolver esto de alguna forma, o no", indicó. Tras la versiones iniciales, trascendió que la ruptura se dio por motivos laborales que excedieron a lo personal.

Al mismo tiempo, desmintió haber tenido un affaire con Triana Ybañez como se había filtrado. Luego, con la voz totalmente quebrada y entre lágrimas, dijo que su ex nunca lo maltrató ni tampoco le mandó carta documento. "Nunca son fáciles las separaciones y me duelen las cosas que se dicen. Todos se preocupan por mí porque soy una persona cardíaca... no me gusta hablar en público porque me emocionó mucho y me cuesta mucho hablar", precisó.

En última instancia, le dio con un palito a algunos medios por comunicar erróneamente cuestiones de la intimidad, particularmente al programa Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, por señalar que el entorno del empresario no la quería a Fátima por haberlo maltratado. "Me equivoqué mucho en la relación con Fátima. Estaba tan absorbido por el trabajo que no me di cuenta de que estaba durmiendo con el enemigo. Es muy fácil de ver y de saber por todos los comentarios falsos que salieron en los programas", arremetió.