El angustiante momento que enfrenta Fátima Florez: "Discusiones"

La humorista e imitadora atravesaría un difícil momento a nivel personal. Periodistas de espectáculo dieron información sobre el presente de Fátima Florez.

Fátima Florez atravesaría un difícil momento personal debido a su supuesta separación de su esposo. La actriz e imitadora vivió un álgido verano debido a algunas críticas de Moria Casán y ahora enfrentaría un conflicto de índole sentimental.

"Están pasando por una crisis después de 22 años juntos. Es una crisis tremenda. Me avisan que se suspende la función que tenía Fátima en Cosquín este domingo. Iba a ser la primera vez que iba a estar en la plaza Próspero Molina", enunció la panelista Nancy Duré en Intrusos. Y sumó: "Durante toda la temporada los gritos y las discusiones entre Fátima y Norberto se escuchaban en todo el teatro. Alegaron (que la suspensión) que fue por problemas técnicos, decían que había una pantalla que no llegó, pero la verdad es que fue por algo entre ellos".

Duré informó que Norberto, el esposo de Fátima, es el productor y director del espectáculo protagonizado por Florez, y sumó: "Eran discusiones por trabajo pero esto hace mella en lo que es la relación sentimental. Me dicen que la separación sería inminente". A pesar de los fuertes rumores, ni Fátima ni su esposo se han pronunciado al respecto de los mismos en público hasta el momento.

El conflicto entre Moria Casán y Fátima Flórez

"No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80. Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito"", soltó Moria Casán en referencia a la imitación que Fátima hace de ella en su espectáculo teatral. Más tarde, la diva compartió en sus redes sociales un comunicado donde informó que todos aquellos que quieran usar su nombre, van a tener que pedir permiso: "La marca ya está registrada y publicada en el boletín oficial".

Por su parte, Fátima le respondió, en diálogo con Socios del Espectáculo: "Moria, dejate de joder, andá a laburar y ganate la plata. Moria es buscona y como estábamos hablando mucho de Mirtha Legrand y Susana Giménez, ella se pone celosa. Le puedo cambiar una letra, y ya es Moria". Al mismo tiempo, "la One"no se dio por vencida y le envió un mensaje a Lusich que fue leído al aire por el periodista: "No creo que me haga en su nuevo show. Pero siempre dice que usa mi imitación para descansar, porque ahí trabaja el público. Si me llega a hacer tendrá que dejar una limosnita".