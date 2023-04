Filtran una escandalosa discusión entre Fátima Florez y su ex: "Ni se te ocurra"

La humorista se separó de Norberto Marcos tras más de 20 en pareja en medio de rumores de conflictos económicos e infidelidades.

Con el correr de las semanas se va sabiendo más respecto a la conflictiva separación de Fátima Florez y su ahora ex pareja, Norberto Marcos. Una de últimas revelaciones al respecto tiene que ver con una escandalosa pelea que tuvo la humorista con quien la acompañó durante más de 20 años, definido como "una presencia muy fuerte" en su vida.

Después de casi 22 años en pareja, en el último tiempo comenzaron a circular versiones sobre conflictos económicos y acusaciones de infidelidad en el matrimonio de Fátima Florez y Norberto Marcos. Pese a que la humorista busca vivir su divorcio alejada de los medios, Laura Ubfal reveló una escandalosa pelea que habría tenido con su exesposo y que graficaría el tipo de vínculo que mantenían.

Es que la periodista aseguró que Florez era muy dependiente de su exmarido: "Él siempre la tenía tomada de la mano y es una presencia muy fuerte en una vida". En ese sentido, Ubfal contó una pelea que tuvo Fátima con Norberto Marcos que grafica el nivel de influencia que tenía este último sobre la humorista.

La periodista reveló que Fátima Florez quería comprarse unas zapatillas que costaban 400 dólares, pero Marcos no se lo permitió. "Con todo el dinero que justamente ganó con su trabajo ella se quiso comprar zapatillas de 400 dólares, que se las merecía, y él le dijo 'ni se te ocurra'", agregó Ubfal para sorpresa de sus compañeros en el piso de Intrusos (América TV).

"Viste que siempre se habló del look de Fátima y de que no tenía un estilista. Cuando vos guiás una carrera le das al otro lo mejor y a lo mejor el otro se merece cosas que vos no le das", concluyó Laura Ubfal, durísima. Cabe recordar que además de los conflictos económicos, una serie de infidelidades por parte de Norberto Marcos con Triana Ybañez (actual pareja de Mariano Martínez) habrían ayudado a detonar la relación con Fátima Florez.

Fátima Florez confirmó lo que todos imaginaban de su marido

Fátima Florez rompió el silencio y reveló lo que muchos suponían. La humorista le hizo frente a los rumores que la persiguen desde hace varias semanas y contó todos los detalles.

Luego de 22 años en pareja, la humorista y actriz confirmó que está separada de Norberto Marcos. Precisamente, hace algunas semanas atrás, la pareja había brindado una nota con LAM y aseguraron que estaban "muy bien". Sin embargo, Florez se encargó de confirmar la noticia que muchos esperaban este miércoles.

"Estamos en un impasse en excelentes términos, muy buenos términos, nos queremos", contó Fátima en diálogo con Intrusos. Conmocionada por la situación, la humorista amplió: "Ustedes saben que en las parejas pasan cosas y puede haber un impasse. No quiere decir que nos llevemos mal".