Fátima Florez confirmó lo que todos imaginaban de su marido: "Un tema muy delicado"

La humorista rompió el silencio y se refirió a la polémica que la persigue hace varias semanas.

Fátima Florez rompió el silencio y reveló lo que muchos suponían. La humorista le hizo frente a los rumores que la persiguen desde hace varias semanas y contó todos los detalles.

Luego de 22 años en pareja, la humorista y actriz confirmó que está separada de Norberto Marcos. Precisamente, hace algunas semanas atrás, la pareja había brindado una nota con LAM y aseguraron que estaban "muy bien". Sin embargo, Florez se encargó de confirmar la noticia que muchos esperaban este miércoles.

"Estamos en un impasse en excelentes términos, muy buenos términos, nos queremos", contó Fátima en diálogo con Intrusos. Conmocionada por la situación, la humorista amplió: "Ustedes saben que en las parejas pasan cosas y puede haber un impasse. No quiere decir que nos llevemos mal".

En este marco, la actriz contó cómo quedó en vínculo con su exmarido luego de 20 años de relación. "Somos como cualquier pareja que se puede desgastar y luego recomponer. Sólo Dios sabe lo que pasará", confesó. Por último, admitió: "Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar. Estamos los dos muy bien, nunca nos van a escuchar hablar mal el uno del otro".

El marido de Fátima Florez quiso desmentir la crisis pero la embarró peor: "Como todos"

Fátima Florez y Norberto Marcos, quienes hace 22 años que están juntos, estarían atravesando una crisis que devino en separación de la pareja según los rumores que trascendieron esta semana. En este acalorado marco de suposiciones, el esposo de la imitadora rompió el silencio y habló con la prensa sobre el tema, generando un incómodo momento al aire.

Interceptados por un movilero de LAM (América TV), Fátima Florez y Norberto Marcos contestaron a los rumores que circularon sobre su separación y en tono defensivo respondieron al unísono que "nada que ver" cuando les consultaron por su sospechado enfrentamiento de pareja. "No somos la pareja perfecta, discutimos como cualquiera, sobre todo cuando estamos trabajando. El que invento eso fue una mala persona", precisó el también productor de la humorista.

“No tengo nada que decir, solo que no hubo ni pelea, ni gritos. Para nada, no sé de dónde salió”, agregó Florez en tono cortante. “La verdad es que nos cayó muy mal porque confiamos en la gente que tenemos alrededor, y en el periodismo, y que se digan cosas por trascendidos de terceros, no”, disparó Norberto.

Luego de segundos de total incomodidad, la pareja se subió a un auto y Fátima Florez dejó de lado su característico histrionismo para lanzar con seriedad: "No tengo nada que aclarar ni contar". Visiblemente molesto, Norberto Marcos cerró su participación en el móvil con un fulminante comentario: “En nuestro ambiente hay ‘sapos’, y eso es lo que nos molesta y nos pone tan mal. Vos sabés lo que conseguimos hasta acá, luchando solitos, contra todos. No vamos a tirar todo por la borda”. De forma apresurada y sin dar mayores declaraciones, la pareja procedió a irse argumentando "estar apurados" y no volvieron a referirse al tema.