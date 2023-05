El nuevo video que complica a Fátima Florez: "Es una maltratadora"

El exmarido de Fátima Florez Noberto Marcos fue internado y todos los cañones apuntan a la actriz. Qué pasó entre ellos dos tras la escandalosa separación.

Fátima Florez se encuentra en el ojo de la tormenta tras la separación con Norberto Marcos. Unas semanas después de la ruptura tras 22 años de amor, el empresario y mánager de la actriz terminó internado y desde su entorno la acusan a ella de ser la responsable de su problema de salud. "Ella lo habría maltratado de mala manera", aseguraron.

En el programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, brindaron detalles de las últimas semanas entre Fátima Florez y Norberto Marcos. "De lo que se habla es de una relación casi insostenible al final de esta etapa del matrimonio y acusan a Fátima. La gente cercana a Norberto qué lo quiere que lo acompaña, que Fátima es una maltratadora", indicó Pallares en un video que se difundió desde la cuenta de YouTube de El Trece.

La actriz e imitadora tuvo que cancelar algunas funciones en Miami, por lo que la separación repercutió en su momento artístico. En este sentido, revelaron que Fátima ni siquiera se acercó al hospital donde estuvo internado dos días su exmarido, por lo que el entorno del empresario la destrozó: "El entorno que lo acompañó cuenta que estuvo solo Norberto, estuvo solo como un perro, dicen como un perro abandonado ese 22 y 23 de abril que estuvo internado y la verdad que la furia crece en torno a la gente que acompaña a Norberto", sostuvo Lussich.

Si bien no se revelaron detalles sobre el diagnóstico médico de Marcos que derivó en su hospitalización, la actitud de Florez causó revuelo en el mundo del espectáculo. Por el momento, la actriz no salió a hablar tras estas fuertes acusaciones y se encuentra próxima a reflotar sus funciones no solo en el país norteamericano, sino también en Argentina.

El marido de Fátima Florez la habría engañado con una famosa amiga de la humorista: "Abrí los ojos"

Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron tras varios años en pareja. Pese a que ambos se mostraron con buen semblante y aseguraron que nunca hablarán mal el uno del otro, en las últimas horas trascendió un fuerte rumor de infidelidad por parte del hombre.

En Socios del Espectáculo, deslizaron la posibilidad de que haya existido una tercera en discordia que además era amiga de Fátima Florez. Nancy Duré así lo expresó: "A mí lo que me dicen es lo siguiente, hace cuatro o cinco años, había una bailarina a la que el resto no quería mucho porque le decían ‘la protegida’”.

Aclarando que esto ocurrió hace aproximadamente cinco años, la panelista de El Trece sostuvo: "¿Por qué era la protegida? Porque ella era íntima amiga de Fátima, y por ende, estaba todo el tiempo con Fátima y Norberto, con algún privilegio, que al resto del elenco no le gusta. Alguien le habría dicho a Fátima ‘abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta íntima amiga tuya, que tanto proteges, y tu marido’”.

Producto de este consejo que le dieron a Fátima Florez, en ese momento comenzó una debacle en la relación con Norberto Marcos. "Ahí hubo una gran crisis de pareja, al borde de la separación. Yo no sé si Fátima llegó a confirmar una infidelidad, porque siguieron juntos”, sentenció Nancy Duré. La tercera en discordia mencionada por este programa es Triana Ybañez, quien mantendría actualmente una relación con el actor Mariano Martínez.