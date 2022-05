La complicada situación de Fátima Florez por una posible estafa en Miami

La famosa humorista habría sido víctima de un engaño en medio del éxito de su gira por la ciudad estadounidense.

Fátima Florez habría sido víctima de una terrible estafa en Miami. En medio del éxito de su unipersonal Fátima es Camaleónica, se conoció que la reconocida humorista podría haber enfrentado un fuerte engaño que la perjudicó bastante en cuanto a los números obtenidos en su obra teatral en la ciudad estadounidense.

Luego de una exitosa temporada de verano en Argentina, pese a la suspensión de algunas funciones por la situación epidemiológica, Fátima Florez decidió transportar su obra de humor a Miami. En esta famosa ciudad estadounidense la actriz brindó una serie de funciones que tuvieron gran aceptación: entradas agotadas en pocos minutos. Sin embargo, en Intrusos contaron que el desenlace de la historia no habría sido el mejor.

"Se estuvo presentando en Miami, le fue realmente muy bien, entradas agotadas, pero habría sido estafada", comenzó por contar Pablo Layús en el móvil de Intrusos. "Ella está de viaje en este momento y no me pude terminar de comunicar, pero según lo que adelantaron, cuando le pasaron los números de lo que se había vendido, de lo que se había recaudado no le dieron nada", explayó el periodista de espectáculos en el programa de América TV.

Aunque por el momento Fátima Florez decidió mantener un perfil bajo y no hablar sobre el tema, el periodista recibió información que compartió rápidamente con los televidentes. "Ella no quiere declarar, pero se habla de que claramente los números no eran lo que ella pensaba", sentenció el periodista.

Mientras tanto, la humorista no volvió a hablar de sus shows en Miami a través de las redes sociales, pero si estuvo activa en su perfil de Instagram para promocionar sus próximos shows en el interior de Argentina.

Fátima Florez recibió una insólita propuesta en vivo

Fátima recibió una insólita propuesta al aire de Flor de Equipo, programa al que fue invitada hace unas semanas atrás. En medio de la entrevista, la humorista fue sorprendida por su pareja, Norberto, quien tomó coraje y le pidió matrimonio al aire. "¿Están casados legalmente?", consultó la conductora, a lo que la humorista respondió: "Yo digo 'mi marido de costumbre, porque son muchos años, pero no estamos casados. No hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento…".

"Norberto, ¿vos no te casarías?", arremetió Denise Dumas. Sorpresivamente, la pareja de Fátima Florez no respondió lo que su compañera de vida esperaba: "Todos nos dicen que si ponés la firma, te separás… Yo estuve casado con una excelente mujer y tengo un hijo de esa relación. Ahora estoy con Fátima. Si ella quiere casarse, yo no tengo ni un problema".

Indignada con la contestación, Fátima Florez le recriminó a Norberto con tono irónico: "¿Cómo 'yo no tengo problema'?". Ante esta situación, el hombre decidió proponerle matrimonio en vivo: "Pónganmela en pantalla y se lo voy a decir: "Amor, ¿te querés casar conmigo?".