Oscar de La Repandilla sorprendió con un inesperado anuncio: "Suficiente"

El cantante y productor causó revuelo con una publicación de Instagram. El músico es uno de los mayores referentes de la movida tropical.

Oscar Belondi, líder de La Repandilla, hizo un sorprendente anuncio en Instagram. El grupo se convirtió en una de las piezas fundamentales de la cumbia desde su aparición en 2004, por lo que sus fans están muy atentos a sus redes sociales.

Oscar irrumpió en la movida tropical con tan solo 19 años, cuando fue convocado para reemplazar al "Monito" de Yerba Brava. Fue ahí que conoció la fama, pero en 2004 se alejó del grupo para formar La Repandilla. Además, se lanzó como productor y creó los grupos Eh Guacho y La Base, cuyo primer cantante fue Néstor en Bloque.

Es así que Belondi reparte su tiempo entre el estudio de grabación y los shows con los que recorre el país cada fin de semana. Sin embargo, luego de las presentaciones que tiene pautadas para el próximo fin de semana, se tomará un descanso.

"Después de este finde tenemos 10 días de vacaciones. En esos 10 días voy a grabar 2 temas para La Repa, 2 temas para la base y 2 para Eh Guacho!!", anunció Oscar en su perfil de Instagram, "Tiempo suficiente para componer 6 cumbias más. Vamos con fe que les va a gustar. Sigo haciendo cumbia, soy cumbiero", destacó.

Esta no es la primera vez que un publicación de Belondi llama la atención de todos. Hace un par de años, su nombre llegó a los titulares de los medios por un duro descargo que subió a Facebook en contra de SADAIC. "Son una vergüenza. Tengo más de 100 obras propias, con un promedio de 50 shows por mes desde hace más de 15 años, se deben repartir mis shows entre los directivos, tesorero y toda esa manga de ratas inmundas. Todos los boliches que quieran llevarme sepan que no tienen la obligación de pagar SADAIC, ellos a mi no me reintegran casi nada", manifestó en aquel entonces.

"Yo soy socio de SADAIC, autor y compositor desde 1996. Vengo con reclamos por lo menos desde hace quince años, desde Yerba Brava hasta La Repandilla y también por canciones mías que hacen otros colegas", explicó en diálogo con la Agencia Paco Urondo. "Por ejemplo, tengo un colega que está inscripto en SADAIC desde 2005 y yo hasta la fecha no he logrado que pongan mis canciones en sus declaraciones. Son 20 años y nunca tuve notificación ni noticia de eso. Nunca me respetaron como autor de esas canciones. Es terrible bajón", sostuvo.

El Polaco dio detalles sobre el estado de salud de Karina La Princesita

Otra estrella de la cumbia que dijo presente en los medios esta semana fue El Polaco. El autor de hit como "Deja de llorar" se refirió al estado de salud de su expareja y madre de su hija mayor, Karina "La Princesita", quien recientemente reveló que estaba transitando por una crisis de salud mental. La intérprete de "Con la Misma Moneda" les había contado a sus fanáticos que estaba pasando por un momento de angustia, ansiedad y ataques de pánico.

Todo comenzó cuando "La Princesita" publicó un alarmante mensaje en su cuenta de Twitter, dejando saber que estaba atravesando un episodio depresivo, algo que ya había padecido hace algunos años. Tras el impacto del posteo, la artista explicó que se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

En este contexto, El Polaco charló con Intrusos e hizo una actualización sobre el estado de su ex. "Yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”, declaró el cantante de 36 años. En este sentido, destacó que la madre de su hija cuenta con un gran apoyo por parte de su entorno. "Y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita, estoy”, sumó.

Por último, dio un mensaje de esperanza a sus fanáticos y les aseguró que Karina iba a mejorar pronto. “Yo sé que ella es una mujer fuerte que va a salir adelante. Es una mujer fuerte y venció un montón de adversidades, así que estoy tranquilo por eso, es Karina”, cerró.