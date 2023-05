El Polaco habló sobre el estado de salud de Karina La Princesita: "Es"

El Polaco dio nuevas declaraciones sobre el estado de salud de Karina "La Princesita", quien enfrenta un difícil momento de salud mental.

El Polaco se refirió al estado de salud de su expareja, Karina "La Princesita", quien recientemente contó que estaba pasando por una crisis de salud mental. La intérprete de Con la Misma Moneda les había contado a sus fanáticos que estaba pasando por un momento de angustia, ansiedad y ataques de pánico. Para calmar a su público, El Polaco brindó nuevas noticias.

Todo comenzó cuando "La Princesita" publicó un alarmante mensaje en su cuenta de Twitter, dejando saber que estaba atravesando un episodio depresivo, tal como le había pasado años atrás. Más tarde, la artista explicó que se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico. En este contexto, El Polaco, quien comparte una hija con ella, dio actualizaciones sobre el tema.

“Yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”, declaró el cantante de 36 años, en diálogo con Intrusos (América TV). En este sentido, El Polaco destacó que "La Princesita" cuenta con un gran apoyo por parte de su entorno. "Y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita, estoy”, sumó.

Por último, dio un mensaje de esperanza a sus fanáticos y les aseguró que Karina iba a mejorar pronto. “Yo sé que ella es una mujer fuerte que va a salir adelante. Es una mujer fuerte y venció un montón de adversidades, así que estoy tranquilo por eso, es Karina”, cerró el cantante.

Karina "La Princesita" habló sobre el mal momento de salud que vive

Karina brindó una entrevista íntima con Socios del Espectáculo (El Trece), en la que destacó la importancia de hablar sobre salud mental. "Necesitaba decirlo para que comprendan mis cambios de ánimo. Se generó un interés porque hay mucha gente que lo vive y no es común escucharlo en gente conocida”, reflexionó la artista.

Y agregó que está bajo el cuidado de un psicólogo y un psiquiatra: “No puedo decir que estoy bien, porque es un tema que hay que ocuparse, estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza. Estoy controlada por eso, porque tengo ansiedad y ataques de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada”.

En este sentido, señaló que el estrés de su carrera le intensifica los síntomas. “De repente me estreso, me hincho las bolas, me quiero ir a la mierda y no ver más a nadie. Entonces estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien. Hay una que es para dormir, otra que yo le digo la pastilla para la tristeza y otras que son estabilizadores emocionales”, concluyó.