El preocupante posteo de Karina La Princesita a días de su show: "No me voy a sentir culpable"

Karina La Princesita utilizó sus redes sociales para comunicar una situación personal con sus seguidores. Qué le pasó a la artista a pocos días de una seguidilla de recitales.

Karina La Princesita realizó un sorpresivo posteo a través de sus redes sociales que generó diversas reacciones entre sus seguidores. La cantante expuso un mal momento personal en medio de una seguidilla de recitales que tiene por delante. "Lo importante es levantarse y seguir", expresó.

Es común ver que Karina La Princesita utilice sus redes de manera recurrente, pero en esta oportunidad, lo que reveló preocupó a todos. "Me levanté de la cama después de muchos días", indicó en primera instancia en su cuenta oficial de Twitter el jueves 11 de mayo.

De cara al show que tiene el viernes 12 de mayo en Museum y la seguidilla que se le viene en La Trastienda, la situación de la artista despertó todo tipo de reacciones. "Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir", señaló.

"Es un proceso", escribió en otro tuit. Cabe destacar que días atrás, Karina ya había deslizado que no se sentía bien: "Que alguien me de energía porque no tengo ni un poco hace 10 días ya". Su público la apoyó brindándole muchos mensajes de contención en este momento. "Cada uno con su tiempo, te mando un abrazo y un re tip: buen asadito, fernet y musiquita calma todo"; "Dale Kari te queremos"; "Está bien sentirse mal, no poder con todo", le expresaron algunas personas.

Abel Pintos y un inesperado anuncio: "Cada vez disfruto menos"

Abel Pintos es uno de los cantantes más famosos de la República Argentina y un exponente importantísimo de la música latina. Es por este motivo que su vida personal es seguida de cerca por sus fanáticos, quienes quedaron alarmados con un tuit publicado durante la tarde del sábado 6 de abril. "Cada vez disfruto menos", expresó el artista.

De manera inesperada, Abel Pintos decidió tomar su dispositivo para escribir una cruda reflexión que tomó por sorpresa a sus fans. "Cada vez disfruto menos de tomar mate solo", manifestó el músico. Algunas personas intuyeron que podría haber una supuesta crisis con su esposa Mora Calabrese, aunque en realidad sólo se trataría de una circunstancia en la que el músico no cuenta con la presencia de su compañera ni de su hijo.

Lo cierto es que Abel Pintos continúa con su carrera a paso firme más allá de que todavía no hay fecha concreta para su regreso a los escenarios. En los últimos días estuvo integrando reuniones para clarificar su futuro, que seguramente será comunicado mediante su cuenta de Twitter cuando todo esté confirmado.