Post batacazo en las elecciones 2023, Milei empezó a diseñar la estrategia rumbo a octubre

El candidato a presidente de La Libertad Avanza buscará afinar la campaña y buscará los apoyos de quiénes no votar este domingo y de Juntos por el Cambio.

Tras el sorpresivo triunfo en las PASO del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el libertario y su equipo comenzarán a delinear su estrategia hacia las elecciones 2023.

El candidato antiestado, antiderechos y pro desregulación de la economía comenzó una recorrida por varios medios aunque algunas voces de la estructura libertaria sugirieron que se espera algún encuentro para afinar la campaña.

"Hay que modificar el discurso hacia los sectores que no nos eligieron", sugirió a El Destape una voz del armado libertario, que puso como ejemplo de caza a los votantes de la ganadora de las PASO de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y al electorado del perdedor, Horacio Rodríguez Larreta, además de la "gente que no fue a votar".

"Yo no hablaría de apuntarle a los votos de algún candidato. Mantenemos nuestro discurso, que otros intentaron a copiar", opinó otra fuente libertaria, que señaló que Milei debe apuntarle a tres votos: al del elector que "va a ir a votar con ganas de que esto cambie", al que no fue a votar "por que es gente que está descreída" de la política y el "voto útil" para "terminar con el kirchnerismo y los gobiernos nacional y bonaerense".

Las amenazas y los errores ajenos

Más allá del triunfo, la diferencia con las otras dos fuerzas, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, es corta y eso hace que los meses que quedan hasta octubre parezcan eternos para el staff libertario.

"Los medios nos van a matar", deslizó una voz consultada, poniendo como ejemplo el cambio en el trato que tuvieron con Milei pantallas como La Nación Más, una vez oficializado el cierre de listas. "Los intendentes del peronismo militaron la boleta de Milei, de Axel (Kicillof, gobernador bonaerense) y cuidaron su quintita", reflexionaron desde la estructura libertaria de la provincia de Buenos Aires, donde Milei no ganó, pero mantuvo un caudal de votos que cimentó el batacazo del domingo.

También se puso el ojo en el "robo y rotura de boletas". Previo al cierre de los comicios el domingo, dirigentes libertarios de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, la Quinta y la Tercera Sección Electoral bonaerense dieron cuenta a este medio de este tipo de prácticas.

Así como los intendentes descuidaron la boleta presidencial, los gobernadores desdoblaron los comicios provinciales para proteger sus territorios. En el caso de los peronistas, para no ser damnificados por una baja performance de una lista presidencial, en tiempos en que no se sabía quién iba a representar al ex Frente de Todos.

Casi en simultáneo, Milei prescindió de la participación en contiendas locales que no le garantizaran buenos resultados: entre los bendecidos por el libertario, el piso fue de 4 y el techo de 15. Este doble movimiento, difícilmente planeado, le abrió un pasillo a la lista presidencial del autoproclamado león antiestado.

Fue así que Milei fue el presidencial más votado en Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Todas estas provincias desdoblaron de la elección nacional. En el caso de la jurisdicción santacruceña, fue a las urnas para elegir gobernador el mismo día de las PASO nacionales.

En la misma fecha de las presidenciales, Milei tiene tres candidatos en carrera: Carolina Píparo a gobernadora bonaerense, Sebastián Etchevehere en Entre Ríos y Ramiro Marra a jefe de Gobierno porteño. En estas PASO sacaron 22,%, 14% y 12,95%, respectivamente.

En el caso de Píparo, fue la segunda precandidata más votada detrás del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Marra, por su parte, no tuvo la ayuda de la boleta nacional, por que la Ciudad de Buenos Aires eligió un sistema electoral distinto para los cargos locales. En la comparativa, el presidencial sacó 5 puntos más en la capital nacional que el legislador porteño.

Frente a este escenario de errores ajenos, voces del espacio libertario afirman estar atentos a que los intendentes y gobernadores no ajusten las tuercas sobre la fiscalización y la campaña.