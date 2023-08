CONFIRMADO: Javier Milei y Fátima Florez están de novios y rompieron el silencio para hablar de su relación

La humorista y el candidato a Presidente están en pareja desde antes de las PASO.

Javier Milei y Fátima Florez están en pareja desde hace más de un mes, antes de que se celebren las PASO de estas elecciones 2023. La periodista confirmó que habló con ambas figuras de los medios y que los dos le confirmaron los rumores de noviazgo. El dato fue confirmado por la misma actriz a la producciónde Todo Noticias. "Está confirmado", blanqueó.

En América TV, en el programa DDM, Marina Calabró contó: "El día que ganó en las PASO 2023 Milei le agradeció a su hermana, a sus perros y a 540, que es una suerte de código para referirse a Fátima Flórez. Para Fátima el 540 son tres etapas de cambio de 180°". Al mismo tiempo, informó que el jefe de prensa de Florez habría invitado a Milei a verla al teatro, donde lleva adelante su obra Fátima Internacional.

Calabró reveló que después del contacto del prensa con Milei, el político que obtuvo el 30% de los votos en las PASO y Fátima habrían comenzado a entablar una relación por WhatsApp. "Es verdad, es muy lindo habernos encontrado. Nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos", fueron las palabras que Florez le habría dicho a la columnista radial cuando le consultó sobre su supuesto amorío. Por su parte, según indicó el periodista Guido Zaffora en Intrusos, Milei habría sostenido: "Sí, nos estamos conociendo".

El mensaje de Lali Espósito tras el triunfo de Javier Milei

La cantante y actriz Lali Espósito se mostró preocupada por su país ante la victoria de la ultraderecha en las PASO y escribió en su cuenta de Twitter: "Qué triste. Qué peligroso". Pocos minutos después de esa publicación, Lali recibió un sinfín de comentarios detractores por parte de las personas que adhieren a la fórmula de Milei e hizo un nuevo descargo.

"No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. El único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", comenzó su posteo la voz de hits como Disciplina y N5.

Y cerró: "Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino".