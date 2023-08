Filtraron el escabroso detalle del encuentro fogoso de Javier Milei y Fátima Florez : "El altar del perro muerto"

Javier Milei confesó la verdad sobre los rumores de romance con Fátima Florez: los detalles de su apasionada relación.

Javier Milei es un economista, político, líder de La Libertad Avanza, que además se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el año 2021, pero además tiene un costado mediático cada vez más fuerte. En ese sentido, se conoció el romance entre el actual candidato a presidente y Fátima Florez, la reconocida actriz e imitadora de 42 años. Finalmente, Milei rompió el silencio y confirmó que todo esto es cierto.

Fue en socios en Socios del Espectáculo (El Trece) que Virginia Gallardo reveló la charla privada que tuvo con el candidato libertario al respecto de su nueva pareja. "Yo hablé con Milei. La respuesta fue así: 'Uno, el noviazgo es cierto. Dos, salimos hace 45 días. Tres, nos conocimos en la mesa de Mirtha. Cuatro, estábamos en contacto amigable, pero en algún momento, las cosas cambiaron y algo pasó: apareció el romance'", completó Gallardo, mientras leía en vivo los mensajes de texto que Milei le envió.

Para complementar la información, su compañera Nancy Duré dio detalles de los encuentros entre ambos y cómo surgió el amor. Todo habría comenzado cuando Norberto pidió que invitaran a Milei a un espectáculo de Fátima, sin imaginarse que su esposa iba a ser seducida por el libertario. "Estaba metiéndose en la boca del lobo... Llamó a su propio enemigo", comentó Rodrigo Lussich. Acto seguido, la panelista dio detalles sobre su romance: "Me dicen que la relación es muy apasionada. Recordemos que Fátima pasó de su único hombre, que fue Norberto, al sexo tántrico de Milei".

Duré agregó que varios testigos vecinos de la humorista los vieron juntos. "Pasada la media noche, él fue a la casa de Fátima. Anoche pernoctaron. Una vecina del edificio me contó que el sábado él fue con su auto, que estuvieron ahí toda la noche y que se encuentran en la casa de ella. No tanto en la de él, porque entre los perros y el altar del perro muerto, es como que no da para estar ahí", puntualizó. Por último, señaló que la hermana de Milei "está muy enojada" por este nuevo romance.

Según indicó Nancy Duré , el exesposo de Fátima, Norberto Marcos, "está devastado". "Está en su casa de Belgrano en donde vivía con Fátima. No quiere atender a la prensa, habla solo con algunos amigos muy íntimos. Algunos me dicen que no paraba de llorar, que lo vieron angustiadísimo por esta situación", comenzó la panelista.

Los halagos de Fátima Florez para Javier Milei

Por su parte, Fátima Florez también confesó sus sentimientos más profundos por Javier Milei y aseguró que tienen "una conexión espiritual de otra dimensión". “Es muy lindo habernos encontrado, nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es un caballero, súper cariñoso, realmente es un excelente ser humano además de muy inteligente", admitió la imitadora.