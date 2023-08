Daniela Mori estalló tras la noticia de Javier Milei y Fátima Florez y desmintió todo: "Voy a decir el nombre"

La expareja del libertario rompió el silencio y contó la verdad de su relación. Daniela Mori y Javier Milei salieron durante un año.

Daniela Mori reaccionó ante la noticia de que Javier Milei y Fátima Florez son pareja, años después de su noviazgo con el candidato a presidente que fue el más votado de las PASO 2023. La cantante del hit noventoso Endúlzame que soy café ha acudido a varios programas acompañada por el libertario e incluso significó un salto a una fama más masiva en su momento para el líder de La Libertad Avanza. Y por eso, ahora no se guardó nada a la hora de opinar sobre la relación.

El triunfo de Javier Milei con un 30% de los votos en las últimas PASO, ante el 28 de Juntos por el Cambio y 27 de Unión por la Patria, puso al candidato a presidente en el centro de la escena mediática y su vida sentimental también fue un tema para los programas de radio y televisión en las últimas horas, cuando se confirmó que mantiene una relación amorosa con la comediante Fátima Florez. Daniela dialogó con Georgina Barbarossa y el panel de su programa matutino de Telefe, compuesto por Nancy pazos, Lío Pecoraro, Pía Shaw, Paulo Kablan y Analía Franchín.

La artista estuvo en pareja con el economista cuando iniciaba su carrera en los medios y apuntaba hacia la política, sin embargo, se mostró reticente a contar detalles sobre la vida familiar de Milei al ser consultada por la relación del líder político con su hermana y sus padres y aseguró que consideraría una falta de códigos divulgar esa información en televisión. A pesar de esa realidad, Daniela decidió exponer que estaba muy enojada con una periodista por dar información falsa sobre su vínculo con el libertario y se mostró furiosa al respecto.

"Estoy re caliente, re caliente. Porque de verdad me molesta cuando inventan. No ustedes eh, aprovechó para decir que fue otro programa. No saben la bronca que tenía anoche, voy a decir el nombre y todo", comenzó su descargo Mori ante las miradas expectantes de Barbarossa y su equipo. Y agregó: "Yanina Latorre dijo ayer que Javier me llamó enojadísimo y diciéndome por qué estaba hablando de él en televisión. Eso es mentira", explicó y contó que el político la llamó para agradecerle por los cumplidos que dijo sobre él en LAM.

