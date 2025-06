Efemérides del 25 de junio: qué pasó un día como hoy

El último partido de Diego Maradona con la camiseta de la Selección Argentina, en 1994.

Cada 25 de junio se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el inicio de las invasiones inglesas, el último partido de Diego Maradona con la camiseta de la Selección Argentina hasta el fallecimiento de Alejandro Romay.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1783 - Concepción del Uruguay

El militar español Tomás de Rocamora fundó la ciudad de Concepción del Uruguay a orillas del río homónimo por orden del virrey Juan José de Vértiz. En 2014 la ciudad fue declarada “Capital Histórica de la provincia de Entre Ríos".

1806 - Invasiones inglesas

El brigadier general William Park Beresford desembarcó con tropas británicas en las playas del actual municipio bonaerense de Quilmes, desde donde se dirigió a Buenos Aires en la primera invasión inglesa al Virreinato del Río de la Plata.

1912 - Grito de Alcorta

En el sur de la provincia de Santa Fe empezó una rebelión de pequeños y medianos productores agropecuarios, la mayoría inmigrantes italianos y españoles. Fue el llamado “Grito de Alcorta” y es considerado el origen de la Federación Agraria Argentina.

1940 - Nacimiento de Claudia Lapacó

En Buenos Aires nació la actriz, cantante y bailarina, ganadora de cuatro premios Martín Fierro a lo largo de una carrera en la que trabajó en 14 películas y en 40 programas de televisión.

1947 - Ana Frank

Con una primera edición de 3.000 ejemplares, fue publicado en Amsterdam el Diario de Ana Frank, obra de la adolescente judía que relata las penurias sufridas a manos del nazismo cuando debió refugiarse con su familia en un sector oculto en la casa de unos amigos. Ella murió a los 15 años en un campo de concentración nazi.

1950 - Guerra de Corea

Empezó el conflicto bélico entre Corea del Sur y la comunista República Democrática de Corea, en el norte de la península homónima. En la trastienda, la guerra enfrentó a Estados Unidos y sus aliados con China y la Unión Soviética, cuando habían pasado casi cinco años del fin de la II Guerra Mundial.

1967 - Vía satélite

La cadena británica BBC emitió Our World Live, el primer programa de TV transmitido por satélite. Lo vieron 400 millones de personas residentes en 30 países.

1967 - The Beatles

La legendaria banda británica actuó por última vez en televisión. Lo hizo en el programa Our world live, de la BBC, el primero transmitido por satélite, en el que “los cuatro de Liverpool” tocaron All you need is love, una de sus mejores canciones.

1972 - Ricardo Bochini

A los 18 años debutó en la Primera División de Independiente el mediocampista ofensivo, una de las grandes figuras del fútbol argentino. Lo hizo a los 74 minutos del partido disputado en el estadio Monumental en el que River Plate venció por 1-0. “Bocha” hizo toda su carrera en el equipo “rojo”, en el que se convirtió en ídolo y para el que marcó 108 goles en 714 partidos.

1978 - Argentina campeón

La selección argentina ganó su primer campeonato mundial al vencer por 3-1 a Holanda en la final disputada en el estadio Monumental. Con seis goles, el argentino Mario Kempes fue el goleador y ganador de la Bota de Oro del Mundial de Argentina ‘78.

1994 - Diego Maradona

Argentina venció a Nigeria por 2-1 por la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, en el último partido de Maradona con la camiseta albiceleste. Una enfermera lo acompañó a un control antidopaje que resultó ser positivo y derivó en la suspensión del astro del fútbol. “Me cortaron las piernas”, dijo al negar haber consumido drogas.

1997 - Fallecimiento de Jacques Cousteau

A los 87 años murió en París el oficial naval e investigador científico Jacques Cousteau, uno de los más célebres divulgadores del mundo submarino y promotor de la protección del ambiente y los recursos del mar.

2015 - Fallecimiento de Alejandro Romay

En Buenos Aires, a los 88 años, murió el locutor y empresario teatral y de medios de comunicación Alejandro Argentino Saúl, a quien se apodó "zar de la televisión" por su exitosa gestión en el Canal 9 de Buenos Aires.

2025 - Día del Antitaurinismo

Esta fecha rechaza la matanza de animales como mero modo de entretenimiento. Fue instituida por el Movimiento Antitaurino para promover “el compromiso de la sociedad de construir una nueva realidad que incluya a todos los animales para la consideración moral y el reconocimiento de derechos”.