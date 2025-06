Kamasi Washington en Argentina 2025: entradas, precios y fecha de cuándo toca

Kamasi Washington en el Lollapalooza 2019 en Argentina.

El artista Kamasi Washington vuelve a la Argentina en 2025 para deleitar a todos sus seguidores con la mejor música. El multiinstrumentista, productor y compositor, nacido y criado en Los Ángeles, Estados Unidos, estará presente en la Ciudad de Buenos Aires para demostrar todo su repertorio, de más de dos décadas de carrera, como uno de los mejores saxofonistas y músicos del jazz mundial. Una oportunidad realmente único.

Washington es licenciado de la Academia de Música del Alexander Hamilton High School en Beverlywood, Los Ángeles. El músico luego se matriculó en el Departamento de Etnomusicología de UCLA. Ha tocado junto con un grupo diverso de músicos, entre ellos Wayne Shorter, Herbie Hancock, Horace Tapscott, Gerald Wilson, Lauryn Hill, Nas, Snoop Dogg, George Duke, Chaka Khan y Flying Lotus, Thundercat, Mike Muir, Francisco Aguabella, la Orquesta Popular Pan Afrikaan y Rafael Saadiq.

Cuándo salen las entradas para Kamasi Washington en Argentina 2025

Kamasi Washington se presenta el domingo 31 de agosto en el Complejo C Art Media, ubicado en la mítica calle Corrientes al 6271, en el barrio porteño de Chacarita. Las entradas se pueden sacar a través de la página de tuentrada.com. Se trata de un show único del artista, que regresa tras tres años al país, cuando se presentó en el mismo recinto. Además, estuvo en el año 2019 presente en el festival del Lollapalooza.

Kamasi Washington es un referente del jazz.

Precios de las entradas de Kamasi Washington en Argentina 2025

Entradas: precio único de $75.000.

La trayectoria de Kamasi Washington

Sus tres trabajos hasta la fecha —The Epic; Harmony of Difference, un EP originalmente comisionado para la Bienal del Whitney de 2017; y Heaven and Earth— se encuentran entre los más aclamados de este siglo. As Told To G/D Thyself, el cortometraje que acompaña a Heaven and Earth, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2019 con gran éxito. En 2020, Washington compuso la banda sonora del documental Becoming sobre Michelle Obama, por el que recibió nominaciones al Emmy y al Grammy. También en 2020, Washington cofundó el supergrupo Dinner Party con sus viejos amigos y colaboradores Terrace Martin, Robert Glasper y 9th Wonder. Además, su EP Dinner Party -Dessert- fue posteriormente nominado al Grammy al Mejor Álbum de R& y B Progresivo. Su nuevo álbum Fearless Movement, inspirado en la danza y el nacimiento de su primera hija, sale a la venta el 3 de mayo a través de Young.