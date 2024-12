Conflicto de intereses y entrega de recursos marcan el sector de la Minería en la era Milei

Los conflictos de intereses son transversales a toda la administración de Javier Milei. En el gabinete existen 55 funcionarios con 182 participaciones en 171 empresas que operan en 17 diferentes sectores de la actividad económica, según el estudio realizado por el Observatorio de las Elites (Citra-Umet-Conicet). Una de las áreas más sensibles donde se produce el cruce entre las responsabilidades de la función pública con el mundo del sector privado al que deben regular tiene que ver con la minería.

El secretario del área, Luis Lucero, encabeza el ranking con 37 participaciones en sociedades comerciales, de las cuales 28 de ellas operan en el exterior en diferentes rubros: principalmente en minería pero también en el ámbito energético, financiero, agropecuario, entre otros. “Que la mayoría sean empresas de minería configura una exposición elevada a conflictos de intereses y captura de la decisión pública”, puede leerse en el informe del Observatorio de las Elites, firmado por Ana Castellani.



De acuerdo a la investigación realizada por Citra-Umet-Conicet, el secretario de Minería posee vínculos con las siguientes empresas, entre otras:

* Delta Asset Management

* Zebra Technologies Canada

* Alcatel - Lucent

* Glencore El Pachon Limited

* Xstrata Queensland Limited

* Schlumberger Investment Services

* Sodigas Pampeana

* Pachon Project LTD

* Denison Mines

* GoldCorp

En la misma línea se encuentra el subsecretario de política minera, Carlos Cuburu, quien se presenta como autoridad en Crown Point Oil and Gas SA y Minera Calcatreu, empresa que se dedica a la explotación de oro y plata en el yacimiento Calcatreu, ubicado en la provincia de Río Negro.

“Esta particular configuración de los equipos de gestión advierte sobre una preocupante intersección de intereses privados y funciones públicas en dos áreas clave del gobierno. La participación significativa de funcionarios en empresas privadas, especialmente en sectores relacionados con sus responsabilidades gubernamentales, plantea serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y la captura de la decisión pública”, concluyó el informe del Observatorio de las Elites.

Acuerdos transversales

En julio de este año, Cuburu mantuvo una reunión con María Cristina Lobillo Borrero, directora de Política Energética (DG ENER), de la Comisión Europea, con el objetivo de darle seguimiento al Memorándum de Entendimiento firmado entre la Argentina y la UE sobre minerales críticos. Del encuentro también formó parte el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

“En el mes de julio de 2024, se llevó a cabo una reunión breve, y de carácter protocolar, en la cual se formalizó el progreso del Memorando de Entendimiento (MOU) entre Argentina y la Unión Europea, y se abordaron temas como minerales críticos y las agendas de la Secretaría de Minería en Europa y de la Unión Europea en Argentina”, indicaron a El Destape desde la cartera de Minería.

El Memorándum de Entendimiento con la UE fue rubricado por el Gobierno del Frente de Todos el 13 de junio de 2023 y lleva las firmas de Alberto Fernandez y Ursula Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, tal como consta en el documento al que accedió El Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública.

“Los Participantes se han comprometido a mejorar la sostenibilidad de las cadenas de suministro de materias primas y reconocen que garantizar un suministro sostenible de materias primas estratégicas y críticas enumeradas en el Anexo es un pre-requisito esencial para alcanzar los objetivos en materia de energía limpia y transición digital”, puede leerse en el texto acordado durante la anterior gestión y sobre el cual se le dio continuidad en la administración Milei.

“El objetivo de este acuerdo es facilitar una cooperación más estrecha en materia de investigación e innovación a lo largo de la cadena de valor de materias primas, incluida la exploración avanzada, la observación de la Tierra, las tecnologías innovadoras de extracción, transformación, refinado y reciclado”, agregó el documento.

Entre los materiales críticos a los que se comprometen darle seguimiento, se encuentran los siguientes:

Acuerdos transversales 2

Todo lo vinculado a los minerales críticos está bajo la órbita del Departamento de Estado norteamericano que ideó un mecanismo de intervención e injerencia sobre los países de Latinoamérica: la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos. El pasado 22 de agosto, la ex canciller Diana Mondino firmó un “Memorándum de Cooperación para la Gobernanza, la Inversión y la Seguridad de las cadenas de suministro a nivel mundial” junto a José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos.

Este nuevo Memorándum se amparó en otro documento firmado originalmente durante el cierre de la administración de Mauricio Macri:

“La cooperación entre las partes podrá abarcar, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia en relación con la gobernanza del litio, los siguientes aspectos:

Promoción de buenas prácticas regulatorias.

Sostenibilidad ambiental.

Yacimiento de minerales transfronterizos.

Interacción entre el gobierno nacional y las provincias o estados de la federación.

Los participantes podrán coordinar tareas para una evaluación cualitativa de los yacimientos de litio que existen en la Argentina, que posteriormente podrá utilizarse para elaborar un marco para un modelo hidrogeológico regional”.

Esta fue la base para que cinco años después, el Gobierno de Milei firmara otro acuerdo con los Estados Unidos con el compromiso de brindarle al Departamento de Estado los detalles de los principales proyectos que se desarrollen en el país:

El Gobierno nacional de la República Argentina tiene la intención de proveer información a los Estados Unidos respecto de potenciales licitaciones y proyectos en la República Argentina tan pronto como dicha información se encuentre disponible.

El Gobierno Nacional de la República Argentina hará todo lo que se encuentre a su alcance para alentar a los gobiernos subnacionales a proporcionar esta información lo antes posible para garantizar que las empresas con sede en los Estados Unidos y los socios de la Asociación para la Seguridad de los Minerales tengan suficiente tiempo para participar.

Los participantes tienen la intención de reunirse anualmente a través de un Diálogo bilateral sobre Seguridad Energética. Se coordinarán de forma periódica a nivel operativo para debatir el desarrollo de proyectos y oportunidades de inversión en las cadenas de suministro de minerales críticos o de forma ad hoc si surgiera algún asunto urgente.

El Destape consultó a través de dos pedidos de acceso a la información pública cómo ha evolucionado esta cooperación: “La Secretaría de Minería informa que no se tiene registros en esa dependencia de avances en el país relacionados a la Asociación de Seguridad de Minerales Críticos". Así también, mencionan que no cuentan con un registro de empresas que tengan dichos vínculos con el MSP dado que "Argentina no ha propuesto aún proyectos ni empresas ante ese foro. En caso de haberlos, se han producido a través de los países donde esas empresas están radicadas”. La respuesta fue totalmente elusiva.