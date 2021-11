Mercedes Ninci reveló un anuncio de Mauricio Macri que encenderá la interna en Juntos por el Cambio

La periodista blanqueó las intenciones del expresidente en las próximas semanas y tiemblan los referentes de Juntos. El enojo de Mariano Iúdica contra Macri por revolear el micrófono de C5N.

Mauricio Macri está ocupado en volver al centro de la escena política luego de dos años en los que se mantuvo con perfil bajo, refugiándose en un cargo de la FIFA para tomar un respiro de su desastroso gobierno. Luego de su aparición en Dolores, para declarar por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, Mercedes Ninci apuntó contra el ex presidente y blanqueó el anuncio que dará pronto y que preocupa a los referentes de Juntos por el Cambio.

Todo comenzó cuando en Polémica en el Bar (América TV) repasaron el chiste de Mauricio Macri en Rosario, en el que bromeó con una supuesta adicción a la cocaína y al crack. "Es un chiste pedorro", opinó Mariano Iúdica, quien conduce el ciclo. Flavio Azzaro agregó: "No tiene un gramo de calle, ¿heroína y crack? Esto es lo mejor que le puede pasar a Larreta".

En ese momento, Mercedes Ninci pidió la palabra y soltó una bomba que sacudió a todo Juntos por el Cambio: "Macri quiere presentarse en las PASO para las presidenciales en 2023. Y lo va a anunciar pronto". Azzaro confirmó que tiene "la misma información". Marcela Tauro, que también integra la histórica mesa de América, se sorprendió con la noticia y preguntó qué tiene el poder que lo sigue atrayendo, aunque tenga plata y haya sido presidente. "El síndrome de la alfombra roja. Las personas se las conoce cuando tiene poder. Cuando un compañero es uno más es de una manera, cuando es jefe de otra", explicó el médico Ricardo Corral.

.Por último, mostraron las imágenes del repudiable accionar de Mauricio Macri en su llegada a Dolores, cuando tomó un micrófono de C5N y lo tiró al suelo, y Mariano Iúdica estalló contra el ex mandatario: "Yo trabajé toda mi vida en la calle. A mi me llegaba a sacar el micrófono y tirar así, pero sabes como me le cuelgo... Me iba a las manos aunque sea contra los carabineros de Pinochet".

Jorge Asís enterró a Macri y sorprendió a Novaresio

El pasado miércoles por la noche, Jorge Asís protagonizó un testimonio sumamente picante contra Mauricio Macri por la postura que adoptó en la causa de espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, submarino que se hundió en 2017 durante su mandato. Con un contundente mensaje, el analista político y periodista especializado en política enterró al expresidente y dejó sorprendido a Luis Novaresio por la pantalla de A24.

Teniendo en cuenta que Macri debió asistir ayer al juzgado federal de Dolores para brindar declaración indagatoria, Asís resaltó que el macrismo no debería tomarse a la ligera este asunto: "Me parece que este tema tan fuerte, tal vez se trata con excesiva frivolidad". Y señaló: "Macri está en Dolores no por la pérdida de una cédula, una tarjeta SUBE, está porque se le perdió un submarino con 44 submarinistas, que son las verdaderas víctimas como así también lo son sus familiares".

Asimismo, Jorge Asís se refirió a los intentos del macrismo por tratar de catalogar la causa como una operación y persecución por parte del Oficialismo: "El Estado, en lugar de proteger a los familiares por miserabilidades protocolares, por cuentapropismo de servicios que ni siquiera alcanzan a controlar y manejar, los espiaron. Antes de denunciar operaciones y de hablar de todo como si fuera una cuestión política, armada y demás, hay un hecho que me parece que es fundamental: si algo se le reprochó al macrismo es en tener una cierta insustancialidad. Ahora que tiene una gran proyección, lo que hay que dejar de lado es la insustancialidad y dejar esa cuestión de forma maniquea. Esto yo ni lo veo".