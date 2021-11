Agresión a C5N: la insólita explicación de Macri que ni Jonatan Viale creyó

El ex presidente dijo que no quiso agredir a C5N y que no vio de qué micrófono se trataba.

04 de noviembre, 2021 | 09.13

El ex presidente Mauricio Macri dio una insólita explicación por la agresión al micrófono de C5N en Dolores, en medio de la indagatoria por el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan, y fue tan poco creíble que hasta Jonatan Viale dudó del relato del ex jefe de Estado. MÁS INFO Espionaje ilegal ARA San Juan: Cómo sigue la causa de espionaje tras la indagatoria a Macri Por Franco Mizrahi "Muy simple, se ve en las imágenes. Yo bajo del auto con las tensiones en un momento así y veo una nube de micrófonos que tienen como patas (sic) que se me viene encima, entonces lo trato de tirar", afirmó Macri y Viale le repreguntó: "¿Justo ese?". MÁS INFO Espionaje ilegal C5N hará la denuncia contra Macri por "robo, daño y agresión" "Ni vi, se ve en las imágenes que ni vi. Pido disculpas que el micrófono terminó en el agua, pero la verdad que lo que hice es intentar que el micrófono colisione con mi cabeza", dijo Macri. El miércoles, Macri ya había publicado un mensaje similar en su cuenta personal de la red social Twitter: "Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima". La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron este miércoles su repudio a la agresión que sufrió el periodista Nicolás Munafó. Es el cronista del canal C5N, quien sufrió un ataque por parte del ex presidente Mauricio Macri, durante la cobertura de su declaración en Dolores por la causa de presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Ambos organismos reclamaron “respeto y tolerancia por el trabajo periodístico”. Macri llegó a las 11.50 a Dolores y se trasladó hacia la sede de la Municipalidad de Dolores, donde se encontró con el intendente local, Camilo Etchevarren, del PRO. Al momento de ingresar a la sede comunal, Macri tuvo un gesto agresivo hacia la prensa al quitarle al periodista el micrófono, que “lo tiró al piso y luego terminó en el agua”, según lo contó el propio Munafó en Twitter. Macri no respondió preguntas y sólo entregó un escrito ante el juez Martín Bava en la declaración indagatoria por la causa que lo investiga por espionaje ilegal a familiares de los submarinistas del ARA San Juan. “Usted, Sr. Juez, es manifiestamente incompetente para investigar estos supuestos hechos. Y respecto de mi persona, Usted es claramente PARCIAL”, afirmó Macri en el escrito que presentó ante Bava y que publicó el medio macrista La Nación. “Además, ha quedado demostrada su carencia de independencia del poder político de turno, como quedó en evidencia luego de la bochornosa audiencia del pasado 28 de octubre del corriente año, que Usted tuvo que aceptar -resignado- que debía suspender por un error exclusivo y excluyente del juzgado a su cargo”, agregó.