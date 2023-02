Melody Luz se vengó de Estefi Berardi en medio del escándalo con Fede Bal: "Ridícula"

Melody Luz hizo un ajuste de cuentas con Estefanía Berardi, quien está en medio de una fuerte polémica por su aventura con Federico Bal.

Melody Luz recordó su pelea con Estefanía Berardi, panelista de LAM (América TV), quien filtró la primicia sobre su embarazo sin su consentimiento, y la destrozó a través de un video publicado en sus redes.

Todo comenzó meses atrás, cuando Berardi le envió un mensaje a la bailarina diciéndole que le había llegado información sobre su embarazo y que iba a contarlo, a menos que ella le pidiera que no lo hiciera. La novia de Alex Caniggia se tomó ese mensaje como una amenaza y, ahora que Berardi está en el ojo del huracán por su aventura con Federico Bal, aprovechó la situación para fulminarla.

"Un día, yo me voy a sacar sangre para hacerme un estudio para confirmar mi embarazo. Al otro día, oh casualidad, me llega el mensaje de esta ridícula", comenzó su relato Luz. Y aclaró que, hasta ese entonces, nadie sabía sobre su embarazo, ni siquiera sus padres ni sus mejores amigos.

"Claro, entonces a una embarazada de dos meses que le dicen 'no te tenés que estresar', te llega este tipo de mensaje, ¿y qué hacés? Te estresás'. Ese mensaje no me pareció para nada respetuoso, porque básicamente me está amenazando con contarlo si es que yo no le contesto", señaló la estrella de El Hotel de los Famosos (El Trece).

"Encima me dice, 'si no me contestás, me das a entender que te da igual'. O sea, ¿mi propio embarazo me va a dar igual? Tonta, tonta, es tonta. La odio, te juro", se descargó la pareja de Caniggia. Y aclaró que como en ese momento estaba tan sensible y enojada, le mandó aquel furioso audio que después Estefanía filtró. "Nadie tiene el derecho de contarlo más que yo. Tenemos derecho a la intimidad y a contar cuando a nosotros se nos cante, no cuando estos periodistas de cartón quieran contarlo", argumentó.

Y agregó que Estefanía no expuso su conversación completa, sino lo que le convenía. "Mostró mi audio llorando, totalmente estresada y desesperada por miedo a que lo cuente, diciéndome 'ay, podés confiar en mí'. ¿Quién puede confiar en vos? Ni vos misma podés confiar en vos", concluyó Melody.

Qué decían los chats íntimos entre Estefanía Berardi y Fede Bal

Marcela Tauro filtró en Intrusos (América TV) las conversaciones íntimas que Berardi tuvo con el hijo de Carmen Barbieri. "No está trucado. Sofía se sentó en la computadora de su casa y encontró todo eso", adelantó Tauro. Acto seguido, mostró en pantalla los mensajes que se mandaron. En un momento te agarré del pelito y tu cara de placer, Estefi. Me la quiero tatuar en el pecho", le dice Bal en una parte del chat.

"Jajaja, viste. ¿Al final viajás?", le pregunta Estefi. "Mañana al final, hoy me quedé cansado. Y tengo que encarar todo este desarme de las ropas y las cosas de mi ex, te la regalo", le responde Federico en otro. La panelista negó la veracidad de estos chats, aseguró que habían sido trucados y hasta se contactó con Fernando Burlando para iniciar acciones legales contra quienes lo filtraron.